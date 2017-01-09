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Türk iş adamı Torun’un katil zanlıları yakalandı

Almanya’nın Rheinland-Pfalz eyaletindeki Ludwigshafen şehrinde geçtiğimiz hafta Salı günü kaçırılan ve Cuma günü ölü olarak bulunan iş adamı İsmail Torun’un hunharca işlenen bir cinayete kurban gittiği belirlendi.

Türk iş adamı Torunun katil zanlıları yakalandı

09 Ocak 2017 17:40

Konu ile ilgili olarak olayı soruşturan Frankenthal Başsavcılığı ve Ludwigshafen Kiriminal Dairesi Cinayet Masasının ortaklaşa yaptıkları basın açıklamasında, iş adamını katleden ve cinayetle suçlanan 3 kişinin tutuklanarak cezaevine gönderildiği kaydedildi.

Yaşları 49 ve 37 olan iki kişi ile 42 yaşındaki bir kadının cinayet suçlaması ile hakim karşısına çıkarıldığı ve tutuklandığı vurgulanan basın açıklamasında; “26 Kasım 2016 tarihinde bir İtalyan iş adamının öldürülmesinde de bu çetenin parmağı olma ihtimalinin de olduğu sanılıyor” denildi.

Savcılık ve Polisin ortak basın açıklamasında, soruşturmanın devam ettiğine dikkat çekilirken; konuyla ilgili görgü tanıklarının Ludwigshafen Kiriminal Dairesinin 0621/963-2773 numaralı telefona veya zkiludwigshafen@polizei.rlp.de adresine mail olarak ulaştırılması istendi. Ayrıca Ludwigshafen Polis Merkezi’nin güvenilir telefon hattı olan 0621-564400 numaralı telefona da bilgi verilebileceği ifade edildi.

Geçtiğimiz Salı günü kaçırıldığı belirlenen 3 çocuk babası Samsunlu iş adamı İsmail Torun, Cuma günü Ludwigshafen yakınlarındaki Bad Dürkheim kasabasında ormanlık bir alanda ölü olarak bulunmuştu.

Talihsiz iş adamı İsmail Torun’un bu olaydan 2 hafta önce de tehdit aldığı öğrenildi. Ailesi ile tehdit edildiğini arkadaşlarına anlatan iş adamı Torun’un ailesini korumak adına fidye karşılığı serbest kalması için kendisini feda ettiği şeklinde yorumlanıyor.


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