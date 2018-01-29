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Türk iş adamlarının şefkati sınırları aştı

Türkiyeli 2 işadamı, Etiyopya’da hem annelerinin adını yaşatmak hem de anne ve babalarını kaybetmiş çocuklara yardımcı olmak amacıyla yetim okulu açtı. Ülkenin Kereyu bölgesinde açılan okulda 100 çocuk eğitim alıp, barınacak.

Türk iş adamlarının şefkati sınırları aştı

29 Ocak 2018 08:50

Ankaralı Ramazan Arman ve Orhan Öztürk adlı 2 işadamı, hem anneleri Aysel Arman ile Gülistan Öztürk’ün adını yaşatmak hem de eski adı “Habeşistan” olan Etiyopya’da öksüz ve yetim çocuklara yardımcı olmak amacıyla yetim okulu yaptırdı. Deniz Feneri Derneği aracılığıyla, ülkenin Kereyu bölgesinde yaptırılan okulun açılışı dün yapıldı. Açılışta konuşan Deniz Feneri Derneği Ankara Koordinatörü Hamit Kunt, Aysel Arman ve Gülistan Öztürk Yetim Okulu’nun açılışı için toplandıklarını belirterek, “Dün Afar’da başka bir yetimhanenin açılışını yaptık, bugün de burada bir yetim okulunun açılışını yapacağız. Yol boyunca bizim açımızdan önemli fotoğraflar görerek geldik. Çoğunluğu Müslümanların olduğu bu bölgede maalesef devasa kiliseler var ancak Müslümanların okulu yok, camisi yok denecek kadar az. Çünkü Müslümanların ekonomik güçleri zayıf bu ülkede. Biz de Türkiyeli bağışçılarımızın destekleriyle bu ülkede, bu ülkenin doğusunda, batısında, kuzeyinde ve güneyinde yetim okulları, mescitler, su kuyuları yapmaya çalışıyoruz. Bugün de burada yetim okulunun açılışını yapacağız” dedi.

100 çocuk eğitim alacak

Okulda 100 yetimin eğitim göreceğine dikkat çeken Kunt, “Ve bu toprakların kendi kaderini belirlemede söz sahibi olacaklar.

Osmanlının dağıldığı günden bugüne Türkiye 15 yıldır yeniden ayağa kalkıyor ve tekrar eski gönül coğrafyasına sahip çıkıyor. Bunu çok iyi biliyorlar. Türkiye kendi devlet gücüyle ve Deniz Feneri gibi sivil toplum gücüyle bu topraklarda çok güzel çalışmalar yapıyor, bu çalışmalar devam edecek” diye konuştu.
Ardından okulun açılış kurdelesi dualar eşliğinde kesildi. Çocuklar ve bölgede yaşayanlar mutluluklarını tekbirlerle dile getirdi.

“Müslümanların okulları yok”

Etiyopya’da faaliyet yürüten İman-Der adlı sivil toplum kuruluşunun yöneticisi Ahmet Muhammed Salih, projeyi hayata geçirenlere teşekkür ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:
“Bu şehirde yaşayanların çoğu Müslüman olmasına rağmen burada hiç okul yok. Yetimimiz de çok. 40 bin nüfusumuz var ve nüfusun neredeyse yüzde 100’ü Müslüman. Ama misyonerler bunu değiştirmek için her gün çalışıyorlar. İnşallah Türkiye, Deniz Feneri ve hayırseverlerin yardımlarının misyonerlerin bizlere verdiği zararları azaltmak için çok faydası olacaktır.” 

Mehmet Pişkin
 

 

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