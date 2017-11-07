Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, madencilere seslendi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü’ne bağlı maden ocaklarında çalışan işçiler dün sabah madenden çıkmama kararı aldılar. Eylemin 21 saat sonra sona ermesiyle birlikte madenden çıkan işçiler Genel Maden İşçileri Sendikası’nın yolunu tuttu.

Ankara’dan Zonguldak’a gelen Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, GMİS’in penceresinden alanı dolduran onlarca maden işçisine seslendi. TTK’nın sahalarının torba yasadaki 58. Maddeden çıkartıldığını anlatan Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, “Bu 58. Maddeyle ilgili 15 gündür süren GMİS’in takip ettiği bir süreç vardı. Bu 15 gün süreç zarfında 3-4 kez Türk-İş’e geldiler. Talepleri şuydu, ’58. Madde meclisten geçerse Zonguldak’taki madenler özelleşiyor’ diye bir tedirginlik vardı. O süreç zarfında konuştuğumuz yetkililerin tamamı özelleştirme olmadığını, kimsenin burnunun kanamayacağını söylemelerine rağmen dün sabah kardeşlerimiz madene girdiler ve bir daha çıkmadılar. GMİS Genel Başkanı Ahmet Demirci Ankara’ya geldi. Enerji Bakanlığı ve Çalışma Bakanlığı’nın bütün bürokratları AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş işin içinde herkes işin içindeydi. Bu konuyu beraber tartıştık. Onlar yine bunun problem olmayacağını söylemelerine rağmen sonra bize sordular. ‘Nasıl rahatlarsınız, ne yazalım?’ Biz torba yasaya 58. Maddeye, ‘Türkiye Taşkömürü Kurumu’nun devlet eliyle işletilen sahaları hariç’ diye bu iki kelimeyi koymalarını istedik. Onlar da ‘Tamam’ dediler. Öyle anlaştık. Oradan da çıkıp buraya geldik. Şu anda TTK sahalarıyla ilgili çıkan 58. Madde kapsam dışında olacak. Bunun içinde olmayacak. Bir sıkıntımız ve problemimiz yok. Özelleşmeyle ilgili bir tedirginliğimiz ve kaygımız yok” ifadelerine yer verdi.

“Perşembe günü mecliste görüşülecek”

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Torba Yasa’nın meclise getirilmesi halinde 58. maddenin sendikanın istediği şekliyle yenileneceğinin altını çizdi. Kentteki kullanılmayan madenlerin de özel şirketler aracılığıyla işletileceğinin de altını çizen Atalay, şöyle devam etti: “Bu maddeyle ilgili de Perşembe günü bu yasayı eğer meclise getirirlerse öğleden sonra bir takvimi müzakere yapılacak. Bu madde ilave edilecek. Bizim arzu ettiğimiz gibi olacak. İşin özeti bu. Bunu konuşurken redevanslı sahalar ve kullanılmayan ocaklar var. Onların ifadesi de kısa zamanda buraları büyük firmalar eliyle işletileceğini, insanların buralarda çalışacağını ifade ettiler. Ama bizim için esas ilgilendiren bölüm şu anda TTK’nın kendi sahaları bu kapsam dışında tutulmasıydı. Arkadaşların ve bizim talebimiz oydu.”

“Karamsarlığa kapılmanın anlamı yok”

“’Burada Zonguldak’ta özellikle her bir yasa tasarısında gündeme gelen TTK özelleşecek mi?’ sorusu gündeme geliyor. Siz net olarak sordunuz mu? Bakanlığın böyle bir çalışması var mı?” sorusuna ise Genel Başkan Ergün Atalay, “Böyle bir çalışması yok. Böyle bir şey yapmazlar. Böyle bir şey olmaz. Ben buradayım. Allah muhafaza böyle bir çalışma olursa sonra ben kapatırım kendimi aşağıya. Sonra beni çıkartamazsınız. Haberiniz olsun. Bu işin esprisi böyle bir çalışma yok. Problem de yok. Sıkıntı da yok. Karamsarlığa kapılmanın anlamı yok. Özellikle de Enerji ve Çalışma Bakanlığının bürokratlarına teşekkür ediyorum. Samimi söylüyorum bütün bürokratlar elindeki dosyalar ve belgeleriyle sendikacı arkadaşlarımıza bunu ispat ettiler. Arkadaşlarım evine gitsinler dinlensinler” ifadelerine yer verdi.

Atalay, sendika ziyaretinin ardından Zonguldak’tan ayrıldı. Sendika binasının girişinde çorba ikram edilen işçiler, Atalay'ın açıklamalarının ardından evlerinin yolunu tuttu.

Onur Altındağ - Sertaç Özdemir