Vodafone Türkiye’nin ana sponsorluğunda düzenlenen geleneksel CEO Club toplantısı, bu kez Türkiye’nin önde gelen holdinglerinin CEO’larını bir araya getirdi. Düzenlenen 'CEO Ajanda 2018' toplantısında CEO’lar 2017 yılını değerlendirirken 2018 yılına ilişkin hedef ve öngörülerini paylaştılar.

“Türk iş dünyasını gelecekte heyecan verici gelişmeler bekliyor”

Dijitalleşme ile birlikte sanayi ve ekonomi yeni bir evreye taşındığını belirten Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, “Üretim metotlarından müşteri beklentileri ve dağıtım kanallarına kadar bir şirketin iş yapış süreçlerinde hemen her şey, dijitalleşme ile değişiyor. Gelişmekte olan ülkelerde teknolojiden yararlanmak adına dijitalleşme tek gündem olarak gözlemleniyor. Küresel ticarette yeni kavramın artık dijitalleşme olduğunu göz önünde bulundurursak, özellikle büyük ölçekli holdinglerimiz için bu kavramın her zamankinden daha önemli hale geldiğini söyleyebiliriz. Yeni nesil teknolojilerin sürekli gelişmesiyle, Türkiye ekonomisi ve Türk iş dünyasını gelecekte heyecan verici gelişmeler bekliyor. Bu gelişmelerin temelinde de, kullandığımız tüm cihaz ve eşyaları yer ve zaman bağlı olmaksızın birbirleri ile iletişime geçmesini sağlayan Nesnelerin İnterneti Teknolojisi (IoT) bulunuyor. İşletmeler ve müşteriler 2018’de de yoğun bir şekilde IoT'den yararlanmaya devam edecekler. 2020'ye kadar tahmini 50 milyar IoT sensörü bulunacağını düşünürsek bu, aynı zamanda eski iş modelleri için yıkıcı bir etkiye sahip olacak. Bağladığı nesne sayısı itibariyle dünyanın en büyük IoT Hizmet sağlayıcısı konumunda bulunan ve Türkiye’de de ilk kez "Nesnelerin İnterneti Platformu"nu hayata geçiren Vodafone olarak, yeni nesil teknoloji kullanımında sunduğumuz çözümlerle kurumların dijital iş ortağı olmaya devam edeceğiz” dedi.

Akzirve’yi Türkiye’nin ilk global gayrimenkul yatırım şirketi olarak konumlandırdıklarını söyleyen Akzirve Gayrimenkul ve Yatırım CEO’su İbrahim Maasfeh ise “Her ne kadar dünya çapında faaliyet gösteren çatı şirketimizle birlikte ortak hareket ediyor olsak da Akzirve’yi uluslararası pazarlarda aktif, şirket merkezi Türkiye olan, tecrübe birikimini yıllar dahilinde bu ülkenin koşulları içerisinde edinmiş, operasyon el anlamda tamamen lokal faaliyet gösteren bir şirket olarak görüyoruz. Akzirve olarak Türkiye’de uzun yıllardır gayrimenkul alanına komşu konularda yatırım yaparken, şimdi geliştirici olarak yeteneklerimizi göstermek istiyoruz. Amacımız Türkiye’de kalıcı olmak ve başarımızla, ülkemizi grubumuzun birinci merkezi haline getirmektir. Akzirve farklı sektörlerde yaptığı yatırımlarla, 25 sene içerisinde Türkiye’ye tam anlamıyla uyum sağladı. Artık hızlanarak ilerlemeyi planlıyoruz. Özellikle son yıllarda gayrimenkul alanında attığımız adımlar olumlu sonuçlarını 2018 yılı itibariyle vermeye başlayacak. Kısa vadede 1 milyar dolarlık bir yatırımla inşa edeceğimiz büyük projelerimiz vesilesiyle artık Akzirve ismini daha çok duymaya başlayacaksınız. Ancak biz bununla da yetinmeyerek daha büyük bir finansal kaynağı Türkiye’ye getirmek için fırsatları araştırıyoruz. Enerjiden, gıdaya, madencilikten, imalat sanayiine kadar birçok alanda yatırım fırsatlarını değerlendiriyoruz” açıklamalarında bulundu.