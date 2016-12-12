Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Ekonomi
  •  » TÜRK-İŞ, patlamanın meydana geldiği Şehitler Tepesi’ni ziyaret etti

TÜRK-İŞ, patlamanın meydana geldiği Şehitler Tepesi’ni ziyaret etti

TÜRK-İŞ, Beşiktaş'ta terör saldırısının meydana geldiği alanı ziyaret etti. Yapılan ortak basın açıklamasında birlik ve beraberlik mesajları verildi.


12 Aralık 2016 17:02

İstanbul Beşiktaş’ta gerçekleşen ve 44 kişinin şehit olup 155 kişinin yaralandığı terör saldırısının ardından bölgeye ziyaretler devam ediyor. Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu da, bombalı araçlı terör saldırısının yaşandığı Şehitler Tepesi’ni ziyaret etti. İstanbul bölge temsilciliğinden TÜRK-İŞ üyeleri, burada bir basın açıklaması da yaptı.
TÜRK-İŞ tarafından yapılan basın açıklamasında, birlik ve beraberlik mesajları verilerek, “Yaşanan bu terör saldırıları birliğime yöneliktir, ekonomiyi ve sosyal birlikteliği hedef almaktadır. Geleceğe dönük endişeler yaygınlaştırılmak istenmektedir. Türkiye’yi yeniden karanlık bir döneme götürmek amaçlanmaktadır. Biz demokratik bir ülkede hukukun üstünlüğü ve temel hak ve özgürlükler çerçevesinde yaşamak istiyoruz. Bu ülkenin vatandaşları olarak, temsil ettiğimiz insanların duygu ve düşüncelerini sizlerle paylaşıyoruz. Hepimizin ortak paydası öncelikli olarak insan hayatına saygı olmalıdır” denildi.
Basın açıklamasında 15 Temmuz’daki birlik ve beraberlik ruhunun önemine de değinilerek, “Terör eylemlerinde çok sayıda vatandaşımızı kaybettik. Askerimizi ve polisimizi şehit verdik ve vermeye devam ediyoruz. Artık yeter. Sabrımızı daha fazla sınamasınlar. Bu hain saldırılar hiçbir zaman hedefine ulaşamayacak ve milli birliğimizi bozamayacak. Bu oyunu iyi biliyoruz. Bu oyunu yine birlik ve beraberliğimiz koruyarak bozacağız. Hep birlikte el el olacağız. Bölünmüş Türkiye değil, birleşmiş ve güçlü Türkiye olmaya devam edeceğiz. 15 Temmuz’da beceremediklerini bundan sonra hiç beceremeyecekler” ifadelerine yer verildi.

Hüseyin Coşkun 

 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

EKONOMİ VİDEO GALERİ
EKONOMİ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 6°C

  • Ankara

    Ankara 4°C

  • İzmir

    İzmir 11°C

  • Bursa

    Bursa 6°C

  • Trabzon

    Trabzon 10°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç