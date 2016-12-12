İstanbul Beşiktaş’ta gerçekleşen ve 44 kişinin şehit olup 155 kişinin yaralandığı terör saldırısının ardından bölgeye ziyaretler devam ediyor. Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu da, bombalı araçlı terör saldırısının yaşandığı Şehitler Tepesi’ni ziyaret etti. İstanbul bölge temsilciliğinden TÜRK-İŞ üyeleri, burada bir basın açıklaması da yaptı.

TÜRK-İŞ tarafından yapılan basın açıklamasında, birlik ve beraberlik mesajları verilerek, “Yaşanan bu terör saldırıları birliğime yöneliktir, ekonomiyi ve sosyal birlikteliği hedef almaktadır. Geleceğe dönük endişeler yaygınlaştırılmak istenmektedir. Türkiye’yi yeniden karanlık bir döneme götürmek amaçlanmaktadır. Biz demokratik bir ülkede hukukun üstünlüğü ve temel hak ve özgürlükler çerçevesinde yaşamak istiyoruz. Bu ülkenin vatandaşları olarak, temsil ettiğimiz insanların duygu ve düşüncelerini sizlerle paylaşıyoruz. Hepimizin ortak paydası öncelikli olarak insan hayatına saygı olmalıdır” denildi.

Basın açıklamasında 15 Temmuz’daki birlik ve beraberlik ruhunun önemine de değinilerek, “Terör eylemlerinde çok sayıda vatandaşımızı kaybettik. Askerimizi ve polisimizi şehit verdik ve vermeye devam ediyoruz. Artık yeter. Sabrımızı daha fazla sınamasınlar. Bu hain saldırılar hiçbir zaman hedefine ulaşamayacak ve milli birliğimizi bozamayacak. Bu oyunu iyi biliyoruz. Bu oyunu yine birlik ve beraberliğimiz koruyarak bozacağız. Hep birlikte el el olacağız. Bölünmüş Türkiye değil, birleşmiş ve güçlü Türkiye olmaya devam edeceğiz. 15 Temmuz’da beceremediklerini bundan sonra hiç beceremeyecekler” ifadelerine yer verildi.

Hüseyin Coşkun



