Türk işadamı Ahmet Reyiz Yılmaz, İsrail Hükümetini İsviçre'de Tahkime götürüyor

23 yıldır İsrail’de faaliyet yürüten Türk Şirketi Yılmazlar Holding sahibi tanınmış iş adamı Ahmet Reyiz Yılmaz, İsrail Hükümetini şirketine kesilmek istenen haksız vergi talebi nedeniyle İsviçre'de tahkime götürüyor. İsrail Hükümeti, İsrail Savuma Bakanlığı ve İsrail Maliye Bakanlığı ile beraber İsrail Başbakanlık makamı dahil İsrail Askeri Endüstrisine ait kamu şirketi IMI ( Israeli Military Industry ) Türk şirketi tarafından Tahkime götürülüyor.

Şirket, iki ülke Savunma Sanayileri arasında 2003 yılında imzalanmış olan Offset sözleşmesi kapsamında muaf tutulduğu bir vergi cezası ile aradan geçen 12 yıl sonunda muhatap edildi. İsrail Maliye Bakanlığı şirketten bu kapsam da yaklaşık 60 milyon dolar bir vergi talep ediyor. Şirket ise 2004 yılında İsrail hükumetinin muafiyet kararını sunmasına rağmen yetkisi olmayan yerel mahkeme davayı devam ettiriyor. Bunun üzerine harekete geçen şirket sahibi Ahmet Reyiz Yılmaz, başka yol kalmadığını söyleyerek, "İsrail Maliye Bakanlığı bize başka yol bırakmadı. Bu şartlar altında İsrail Hükumetinin daha önce aldığı muafiyet kararına uygun hareket etmesini bekledik. Fakat gelişmeler farklı yönde oluyor.Hakkımızı sonuna kadar arayacağız. Bize göre bir memurun tamamen siyasi bir hırsla yaptığı bir işlemden ibaret bir konudur. Türk tarafına ödenen tazminatı bir Türk şirketinden geri alma amacı ile İsrail Maliye Bakanlığının bir çalışanı tarafından uydurulmuş bir işlemden ibarettir. İsrail Hükumetinin muafiyet kararı var. Uluslararası bir sözleşme var " dedi. Yılmaz, konunun İsrail hükumeti tarafından sürünceme de bırakılmasının talihsizlik olduğunu söyleyerek, "Bizim İsrail'de 23 yıllık emeğimiz ve son derece başarılı hukuka her zaman saygılı hizmetimiz söz konusudur. Fakat bu davanın yetkisiz mahkemede bütün hukuk normları yok sayılarak devam ediyor olması son derece rahatsız edicidir. İsrail Maliye Bakanı Türk tarafından sayın Maliye Bakanımızın yazdığı mektuplara cevap dahi verememiştir. Bu mesele Dışişleri Bakanlığımız tarafından da takip edilmektedir. İsrail tarafı konu mahkemede diyerek işin içinden çıkamaz. Bir kere bahse konu yerel mahkeme yetkisiz bir mahkemedir. Arada iki ülke tarafından imzalanmış bir sözleşme var. Bu sözleşmeye göre açık bir şekilde yetkili hukukun Türk hukuku ve Tahkim olduğu yazılı ve imza altına alınmıştır. Buna rağmen İsrail tarafının kendi imzalarını yok sayarak zoraki bir para talep etmesi gayri hukuki bir durumdur" diye konuştu. İsrail Büyükelçiliğini'de eleştiren işadamı Ahmet Reyiz Yılmaz, " İsrail Büyükelçisi konuyu kendi makamlarına yeterince izah edemiyor.

İsrail Büyükelçisi bütün detayları öğrenmiş olmasına rağmen bu konuyu nasıl olur da iki ülke arasında sürüncemede bırakır anlaşılır değildir. Yarın sabah bu yetkisiz mahkeme uyduruk bir karar ile 60 milyon dolarlık bir gayri hukuki zoraki tahsilat isterse ne olacak? Bu kanunsuz duruma derhal birileri dur demek zorundadır. Ne uluslararası sözleşme tanınıyor ne İsrail Hükumetinin 2004 yılında kendi kararı ne İsrail Yüksek Mahkeme huzurunda yapılan hükumet beyanları tanınıyor. Bu duruma bir ad koyamıyoruz. Zoraki bir işlem var. Savunma hakkımız dahi elimizden alınmaktadır. Türk Hükumetinden ve Dışişlerinden daha ileri adımlar bekliyoruz. İsrail Savunma Bakanlığı 2003 yılında Türk Savunma Sanayi Müsteşarlığı ile bir sözleşme imzaladı. İsrail tarafı 12 yıl boyunca bu sözleşme bitene kadar farklı taahhütlerde bulundu sözleşme sona erdikten sonra farklı işlem yapmak istiyor. Bu durumda İsrail Savunma Bakanlığı bizim Bakanlığımıza verdiği taahhüde aykırı iş yapmaktadır. Kısaca hileli bir işlem yapılmaktadır. Sözleşme süresince muaf tutulan bir vergi sözleşme sonunda talep ediliyor" diyerek sözlerini tamamladı.

