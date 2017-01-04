Diğer
Kategoriler

Türk jetleri DEAŞ hedeflerini imha etti

Fırat Kalkan Harekatı kapsamında TSK unsurlarının bulunduğu bölgeye atılan bir havan mermisinin infilakı sonucunda bir asker şehit oldu, 3 asker ise hayati tehlikeleri olmayacak şekilde yaralandı.

Türk jetleri DEAŞ hedeflerini imha etti

04 Ocak 2017 19:20
Türk jetleri DEAŞ hedeflerini imha etti - Tıkla İzle

Türk Silahlı Kuvvetleri’nden (TSK) yapılan açıklamaya göre, 4 Ocak 2017 tarihinde 11.23 ile 11.54 saatleri arasında, Bzaghah,Kabr Al Mukri, Suflaniyah ve Zammar bölgelerine Türk Hava Kuvvetleri’ne ait savaş uçakları ile hava harekatı düzenlendi. DEAŞ mensuplarının barınma yeri, savunma ve silah mevzii olarak kullandığı tespit edilen 12 hedef ateş altına alınarak imha edildi. Yapılan ilk değerlendirmeler sonucunda en az 14 DEAŞ terör örgütü mensubu terörist etkisiz hale getirildi. Görevlerini başarıyla icra eden savaş uçaklarının emniyetle üslerine döndüğü belirtildi.

Ayrıca, saat 15.00 sularında TSK unsurlarının bulunduğu bölgeye atılan bir havan mermisinin infilakı sonucunda bir asker şehit oldu, 3 asker ise hayati tehlikeleri olmayacak şekilde yaralandı. Yaralılar derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlandı.  

Caner Ünver

Etiketler: DEAŞ hedeflerini, imha etti, Türk jetleri


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 11°C

  • Ankara

    Ankara 3°C

  • İzmir

    İzmir 14°C

  • Bursa

    Bursa 11°C

  • Trabzon

    Trabzon 14°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç