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Türk jetleri DEAŞ tünellerini vurdu

Türk Hava Kuvvetlerine bağlı savaş uçakları, DEAŞ terör örgütü tarafından etkin bir şekilde kullanılan taşıma tünellerini vurdu.

Türk jetleri DEAŞ tünellerini vurdu

12 Şubat 2017 19:18

Askeri kaynaklardan alınan bilgilere göre; Suriye’nin El Bab bölgesinde 10-15 yıl önce Fırat Nehri’nin suyunu tarım arazilerine taşıma amaçlı yapılan tüneller, DEAŞ terör örgütü tarafından yoğun ve etkin olarak kullanılmaya başlandı. TSK unsurları tarafından şemaları ele geçirilen tüneller, Türk Hava Kuvvetlerine ait uçaklarla vuruldu.

Yapılan hava harekatları neticesinde DEAŞ unsurlarının ağır bir darbe aldığı kaydedildi. Askeri kaynaklardan paylaşılan görüntülerde, tünellerin içerisinden detaylar aktarıldı.

Caner Ünver


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