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Türk jetleri tam isabetle vurdu: 17 terörist öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Bitlis'in Sarpkaya bölgesinde 2, Şırnak'ın Bestler-Dereler kırsalında 4 ve Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde 11 olmak üzere toplam 17 silahlı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Türk jetleri tam isabetle vurdu: 17 terörist öldürüldü

13 Kasım 2017 18:29
Türk jetleri tam isabetle vurdu: 17 terörist öldürüldü - Tıkla İzle

TSK’dan yapılan açıklamada, keşif ve gözetleme vasıtaları ile operasyon yapan birliklere ve hudut hattındaki karakol/üs bölgelerine saldırı için hareket halinde oldukları tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik 13 Kasım tarihinde düzenlenen hava harekatları sonucunda Bitlis'ın Sarpkaya bölgesinde 2, Şırnak'ın Bestler-Dereler kırsalında 4, Irak'ın kuzeyi Hakurk bölgesinde 11 olmak üzere toplam 17 silahlı teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi. Harekata katılan uçakların emniyetle üslerine döndüğü kaydedildi.  

Musa Erdoğan
 

Etiketler: Türk jetleri

 

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