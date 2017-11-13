Türk jetleri tam isabetle vurdu: 17 terörist öldürüldü

TSK’dan yapılan açıklamada, keşif ve gözetleme vasıtaları ile operasyon yapan birliklere ve hudut hattındaki karakol/üs bölgelerine saldırı için hareket halinde oldukları tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik 13 Kasım tarihinde düzenlenen hava harekatları sonucunda Bitlis'ın Sarpkaya bölgesinde 2, Şırnak'ın Bestler-Dereler kırsalında 4, Irak'ın kuzeyi Hakurk bölgesinde 11 olmak üzere toplam 17 silahlı teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi. Harekata katılan uçakların emniyetle üslerine döndüğü kaydedildi.

Musa Erdoğan

