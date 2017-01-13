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Türk jetleri vurdu! 41 terörist öldürüldü

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında, terör örgütü DEAŞ'a ait 177 hedef imha edildi, düzenlenen kara ve hava harekatlarında 41 terörist etkisiz hale getirildi.

Türk jetleri vurdu! 41 terörist öldürüldü

13 Ocak 2017 10:24
Türk jetleri vurdu! 41 terörist öldürüldü - Tıkla İzle

Türk Silahlı Kuvvetleri(TSK), Fırat Kalkanı Harekatı’nın 143. gününde gün içinde yaşanan gelişmelere ilişkin açıklama yaptı. TSK’dan yapılan açıklamada, karadan ve havadan icra edilen harekât kapsamında toplam 41 DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği bildirildi.

TSK, Fırat Kalkanı Harekatı’nın 143. gününde, ateş destek vasıtaları ile 177 DEAŞ terör örgütü hedefine atış yapılarak imha edildiği belirtildi. Gün içerisinde yaşanan gelişmelere ilişkin yapılan açıklamaya göre, karadan ve havadan icra edilen harekât kapsamında toplam 41 DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği kaydedildi. Ayrıca, DEAŞ terör örgütünden temizlenen bölgelerde 72 EYP’nin imha edildiği ve bugüne kadar toplam 2 bin 917 EYP ve 43 mayının kontrollü olarak etkisiz hale getirildiği ifade edildi.


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