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Türk jetlerinin PYD’yi vurması Suriyelileri sevince boğdu

Türk savaş uçaklarının PKK/PYD’yi vurması Suriyeliler tarafından sevinçle karşılandı.

Türk jetlerinin PYDyi vurması Suriyelileri sevince boğdu

11 Şubat 2018 11:04

Türk Silahlı Kuvvetleri ile Özgür Suriye Ordusu tarafından Suriye’nin Halep kentine bağlı Afrin ilçesindeki terör örgütü PKK/PYD’ya karşı yürütülen Zeytin Dalı Harekatı devam ediyor. Terör örgütü PKK/PYD'ye ait hedefler, Türk savaş uçaklarıyla havadan, sınırda konuşlu bulunan tanklar, fırtına obüsler ve çok namlulu roketatarlarla (ÇNRA) karadan vuruluyor.TSK ve ÖSO askerleri Hava Kuvvetleri ile topçu birliklerinin desteğiyle Afrin kırsalında ilerleyişini sürdürüyor.

Türk savaş uçaklarının Kilis’in karşısında bulunan Afrin’in Derbalut bölgesindeki terör örgütü PKK/PYD hedeflerini tam isabetle vurması Suriyeliler tarafından alkışlarla karşılandı. Büyük sevinç yaşayan Suriyeliler kameralar tarafından da görüntülendi.

Suriyelilerin Mehmetçiğe desteği tam

Harekata Suriyeliler büyük destek veriyor. PKK/PYD terör örgütü tarafından evlerinden ve yurtlarından olan Suriyeliler, Zeytin Dalı Harekatı ile birlikte temizlenen köylerine dönerek normal yaşamlarına dönmek istiyor.

 

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