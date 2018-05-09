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Türk judocular Yunanistan’dan madalya yağmuru ile döndü

Ay-yıldızlı judocular Yunanistan’dan madalya yağmuru ile döndü.

Türk judocular Yunanistandan madalya yağmuru ile döndü

09 Mayıs 2018 10:05

04-07 Mayıs 2018 tarihleri arasında 'Uluslararası Judo Turnuvası' Yunanistan’ın Selanik şehrinde 20 ülkeden 650 sporcunun katılımı ile gerçekleştirildi. 

Hem Tekirdağ’ı hem de ülkemizi temsil eden Ay-yıldızlı Judoculardan 1. gün mücadelesini vererek Ümitler 60 kilogramda Emir Karakuş altın madalya, Ümitler 55 kilogramda İlkan İşlek bronz madalya, Minikler 52 kilogramda Yağmur Girgin bronz madalya alırken, 2. gün Juniors A 24 kilogramda Nur Eren altın madalya, Juniors A 36 kilogramda Esme Özahioğlu gümüş madalya, Juniors A 27 kilogramda Yağmur Ece Dinler bronz madalya, Juniors A 33 kilogramda Çağla Girgin bronz madalya, Juniors B 36 kilogramda Kerem Karadağ bronz madalyanın sahibi oldu.  

 

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