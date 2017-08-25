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Türk kadınlar, Ürdün'deki kimsesiz öğrenciler için okul çantası dağıttı

Ürdün-Türk Dostluk Derneği Türk Kadınları Komitesi, Amman’da bir yetimhanede kimsesiz çocuklar için okul çantası dağıttı.

Türk kadınlar, Ürdündeki kimsesiz öğrenciler için okul çantası dağıttı

25 Ağustos 2017 09:20

Ürdün-Türk Dostluk Derneği Türk Kadınları Komitesi, başlattıkları yardım kampanyası çerçevesinde Ürdün’ün başkenti Amman’da bir yetimhanede kimsesiz çocuklar için okul çantası dağıttı. Türk Kadınlar Komitesi, ilköğretim ve ortaöğretim öğrencileri için gerekli tüm kırtasiye malzemeleri ile donatılmış 100 okul çantası dağıttı.

Abu Dhar el-Ghaffari yetimhanesindeki çocuklar,Kur'an-ı Kerim ve şiir okuyarak Ürdün-Türk Dostluk Derneğine teşekkür etti. 

Raed Mah’D Khalil Subaih 

Raed Mah’D Khalil Subaih Raed Mah’D Khalil Subaih

Etiketler: ürdün


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