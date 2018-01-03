'Türk kadınlarının temizlik anlayışı değişti'

İhlas Pazarlama Pazarlama Müdürü Cüneyd Tural, titiz Türk kadınlarının temizlik anlayışının değiştiğini söyledi. Eskiye nazaran derin temizlik yapan, toz bırakmayan ürünlerin özellikle alerji ve astım sorunu olan çocukların aileleri tarafından tercih edildiğini belirten Tural, kadınların sulu temizlik robotuna doğru kaydığını bildirdi.

Son yıllarda tüketici davranış biçiminin değiştiğini, alınan üründen birden fazla fayda sağlama eğiliminin arttığını söyleyen Tural tek bir ürünle birden fazla temizlik ihtiyacının karşılandığının altını çizdi: “Tek bir alışverişle, süpürge, halı yıkama makinesi, hava temizleyici, vakumlama cihazı, ortama doğal koku verebilen bir ev koku makinesi, klima, ev tozu akarlarını temizleyen derin temizleyici yani bir temizlik robotu sahibi olmak mümkün. Fayanstan perdeye, koltuktan halı ya da parkeye, yataktan yorgan yastığa kadar her alanda tek bir ürün ile temizlik yapabilme imkanı kadınları mutlu ediyor. Evde bir çok temizlik makinesine yer açmak gerekmiyor. Az temizlik ürünü ile çok yeri temizlemek mümkün oluyor".

Ürünlerini kadınların temizlik anlayışına göre şekillendirdiklerini kaydeden Cüneyd Tural, özellikle derin temizleme özelliği ile yumuşak tüylü oyuncaklar, yorgan, yastık, yatak gibi eşyalarda biriken toz ve toz akarlarını suya çekerek ortama salınmasına izin vermeyen Aura Cleanmax’ın özellikle alerjik şikayetleri olanları rahat bir nefes almasına yardımcı olduğunu söyledi.

Tural, "Alerji modern çağın büyük sorunlarından biri. Özellikle çocuklu ailelerin ihtiyacı olan hijyen ve derin temizlik için temizlik robotu pek çok fonksiyonuyla kadınların sağ kolu gibi. Halı, koltuk gibi döşemeleri yıkayıp kurutan; sulu filtrasyon sistemi ve özel motoru sayesinde güçlü bir çekiş gücü sağlayan; yüzeysel değil derin temizlik yaparak alerjiye yol açan, astımı tetikleyen toz akarlarına yaşama alanı bırakmayan hatta iyonizer teknolojisi ile yaşama alanlarındaki havayı temizlerken, ulaşılabilir uygun fiyatıyla da ailelerin tercihi oldu" şeklinde konuştu.

