Almanya'dan 6 saatte Yenişehir havalimanına gelen 1100 kilometre menzilli Aquila 205 kilometre hıza çıkabiliyor. 100 kilometrde 16 litre 95 oktan benzin yakıyor.

Yenişehir Havaalanı’nda yapılan tanıtım toplantısına AK Parti Bursa Milletvekilli Hüseyin Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Yenişehir Belediye Başkanı Süleyman Çelik, B Plas Üst Yöneticisi Celal Gökçen, BTSO Meclis Başkanı Remzi Topuk ve çok sayıda davetli katıldı.

Celal Gökçen, “Bundan bir yıl önce Başkanımız Recep Altepe’nin bir telefonu ile bu işe doğru bir adım attık. Almanya’daki Aquila uçak fabrikasını satın aldık. 4 Ocak 2016 itibari ile üretime başladık. Uçak firması ile yine Almanya’da bulunan bir mühendislik firmasını satın alarak 120 mühendis arkadaşımızı bünyemize kattı. En iyi hizmeti sunmak için çalışıyoruz” dedi.

Başkan Recep Altepe ise, “Yerli üretimde önemli bir adım atarak hayalimizi gerçekleştirdiği için Gökçen grubuna Bursa halkına adına teşekkür ediyorum. Türkiye’nin hedefleri lider ülke olmak güçlü ülke olmaktır. Bunun içinde mesafe kat etmek lazım. Kendi cihazlarımızı, kendi araçlarımızı, kendi silahlarımızı kendimiz üretmemiz gerekiyor. Dışarı bağımlı olmamak gerekiyor. Satılık bir uçak firması vardı. Sahibi yaşlandığı için firmayı satıyordu. Sıkıştırdılar, bir hafta içinde bu işin bitmesi lazım, yoksa fabrikayı Çinliler alacaktı. Almanlar Çinlilere vermek istemiyordu. Sonunda gece saat 23.00’de Celal beyi aradım. 10 gün içinde fabrika satın alındı. Dünyanın her yerinde satılan bir uçak. Dünya tanıyor. Eğitim konusunda en önde gelen uçaklar. Aquila’nın ülkemize, Bursa’mıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” diye konuştu.

"Türk kartalı” ismi verilen ve bürokratik işlemlerin tamamlanmasının ardından Bursa'da üretim süreci başlayacak Aquila ile birlikte yine Bursa'da kurulacak özel havacılık okulunda yeni pilotlar yetiştirilecek.

Fatih Ak