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Türk Kızılayı Genel Başkanı Kınık: 'Ekiplerimizi bölgeye sevk ediyoruz'

Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, Irak’ın kuzeyinde meydana gelen deprem nedeniyle bölgeye gönderilmek üzere 3 bin çadır, 10 bin battaniye, 3 bin ısıtıcı, 10 bin yatak ve 1 mobil mutfağın hazırlandığını kaydetti.

Türk Kızılayı Genel Başkanı Kınık: Ekiplerimizi bölgeye sevk ediyoruz

12 Kasım 2017 22:17

Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, Irak’ın kuzeyinde meydana gelen depremle ilgili açıklama yaptı. Kınık, sosyal paylaşım sitesi Twitter’dan, “Ekiplerimizi bölgeye sevk ediyoruz, Irak Kızılayı ile irtibat halindeyiz. 3.000 çadır, 10.000 battaniye, 1 mobil mutfak, 3.000 ısıtıcı ve 10.000 yatak Adana Muş ve Elazığ Afet Bölge Depolarımızdan yükleniyor. Irak ve İran Kızılayı ile eşgüdüm halinde çalışıyoruz. Kuzey Irak Erbil depolarımızdan da sevkiyat hazırlığı yapıyoruz” ifadelerini kullandı.  

Musa Erdoğan
 

Etiketler: Türk kızılayı

 

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