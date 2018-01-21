Türk Kızılay'ı harekat bölgesinde

Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, Azez'deki temaslarının ardından Öncüpınar Sınır Kapısı’ndaki gazetecilere çalışmalar hakkında bilgi verdi. TSK tarafından başlatılan Zeytin Dalı Harekatı’nın ardından bölgedeki insani yardımın kesintisiz ve ayrım gözetmeksizin sürdürülmesi noktasında ilgili kurumlarla koordineli şekilde çalışmalarını sürdürdüklerini vurgulayan Kınık, Afrin'in çatışma hattında bulunan sivillerin açılabilecek yollardan tahliye edilebilmesi için çalışmaların da tamamlandığını ifade etti. Kınık, "Özellikle Azez'in doğusunda yeni kamp alanları oluşturulması, Afrin'den gelecek olan insanların insani ihtiyaçlarını karşılayabilmek için arkadaşlarımız sahada yoğun şekilde çalışıyor. Üzülerek belirtmek isterim ki, Afrin'den çıkmak isteyen sivil insanların çıkışına PYD/YPG güçleri ve güney hattında da rejim izin vermiyor. Bu hatlar kapatılmış durumda. Bu, insancıl hukuk açısından bir ihlal. Bu anlamda çatışma bölgelerindeki tüm tarafların uluslararası insancıl hukuka riayet etmesi, sivillerin korunması konusunda aynı duyarlılığı göstermesi gerekiyor. Bu anlamda uluslararası topluma çağrı yapıyoruz. YPG/PYD'nin ve Suriye rejim güçlerinin Afrin'den çıkmak isteyen sivil halka yönelik yol kapama eylemini durdurması gerekiyor" dedi.

Kuzey Suriye'de birden çok kez göç etmek zorunda kalmış yaklaşık 6,5 milyon insan bulunduğunu hatırlatan Kınık, Türk Kızılayı olarak gerek Türkiye içindeki, gerekse Suriye içindeki Suriyelilerin korunması, ihtiyaçlarının sağlanması için imkanlarını seferber edeceklerini kaydetti.

Afrin'de 450 bin insan var

Afrin bölgesinde 450 bin insan yaşadığının tahmin edildiğini kaydeden Kınık, Afrin'den çıkmak isteyen sivillerin olduğunu, Afrin'den çıkışa izin verilmediğini ifade etti. Kınık, "Şu an için yaklaşık 50 bin kişinin çıkmak istediği bilgisi var elimizde. Dolayısıyla bu insanlara yönelik barınma merkezi oluşturuyoruz. Az öncede yeni kamp alanlarının kurulacağı alanları gördük. Bunların çok hızlı kurulması için çalışmalar yürütüyoruz. Bu anlamda içme suyu kuyuları, günlük gıda tesisi, üst yapı, tuvalet gibi alanlar inşa edilecek. Şu an hazırlık 50 bin ama ne kadar insan gelirse gelsin, imkanlarımızı ona göre artırabiliriz" diye konuştu.

Mehmet Ali Dağ - Abdülkadir Güneş

