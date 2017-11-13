Diğer
Kategoriler

Türk Kızılayı tırları bölgeye doğru yola çıktı

Irak'ta meydana gelen depremin ardından Türk Kızılayı'nın Elazığ'daki depolarından 3 bin çadır, 10'ar bin battaniye, yatak ve mobil mutfak malzemesi tırlarla yola çıktı.

Türk Kızılayı tırları bölgeye doğru yola çıktı

13 Kasım 2017 04:22

Türk Kızılayı Güneydoğu Anadolu Bölge Afet Yönetim Merkezi, Irak’ta meydana gelen depremin ardından ardından harekete geçti. Bu kapsamda Elazığ’daki depolardan Irak’a gönderilmek üzere 3 bin çadır, 10'ar bin yatak, battaniye ve mutfak seti kısa sürede tırlara yüklemedi yapıldı ve olay yerine ulaşmak içim harekete geçti. Gönderilen malzemeler hakkında bilgi veren Türk Kızılayı Güneydoğu Anadolu Bölge Afet Yönetim Merkezi Müdürü İsmail Yağcı, “Irakta meydana gelen deprem nedeniyle şuan Elazığ bölge olarak Irak’ı toplamda 3 bin çadır, 10'ar bin yatak, battaniye ve mutfak seti planlaması yapıldı. Şuan yükleniyor ve yola çıkıyor. Bölgeye sevk edilecek. Habur sınır kapısındaki ekibe ve oradan da Irak’ın içlerine kadar sevkiyat yapılacak. Çalışmamız deprem saati ile başladı. 7-24 devam edecek. Toplamda 20 tır gidecek” diye bilgi verdi.

Etiketler: kızılay, yardım

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 18°C

  • Ankara

    Ankara 16°C

  • İzmir

    İzmir 20°C

  • Bursa

    Bursa 22°C

  • Trabzon

    Trabzon 22°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç