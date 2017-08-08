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Türk Kızılayı'ndan uyarı: Stoklar kritik seviyede

Türk Kızılayı Orta Karadeniz Bölge Kan Merkezi tarafından yapılan açıklamada, “Sıcak havaların artmasıyla birlikte kan bağışı oranları düştü. Stoklar kritik seviyelere düştü” denildi.

Türk Kızılayından uyarı: Stoklar kritik seviyede

08 Ağustos 2017 10:30

Türk Kızılayı Orta Karadeniz Bölge Kan Merkezi, kan bağışı konusunda önemli uyarılarda bulundu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Ülkemizde her 4 saniyede 1 ünite kana ihtiyaç duyulmaktadır. Sağlık kuruluşlarında tedavi gören hastaların kan ve kan bileşeni ihtiyaçlarının sorun yaşanmadan karşılanabilmesi için düzenli ve gönüllü kan bağışçılarına ihtiyaç vardır. Kan bağışçılarının yapmış oldukları bağışlar sayesinde sağlık kuruluşlarında tedavi gören hastaların kan ihtiyaçları karşılanabilmektedir. Türk Kızılayı Orta Karadeniz Bölge Kan Merkezimizin sorumluluk sahasında Amasya, Ordu, Samsun, Sinop ve Tokat illeri bulunmaktadır. Bölge Kan Merkezimiz Sağlık Bakanlığının kendisine verdiği yetki ile ulusal mevzuatlar doğrultusunda sorumluluk bölgesinde kan bağışı kabul faaliyetleri yürütmekte ve bu bölgedeki kamu, özel ve üniversitelerin sağlık kuruluşlarında tedavi gören hastaları kan ve kan bileşenleri ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Yaz aylarında kan bağışı oranları düşüş göstermektedir. Bu sene Ramazan Bayramı sonrasında hava sıcaklıklarının aşırı artması Orta Karadeniz Bölge Kan Merkezimizin sorumluluk sahasında sürdürdüğümüz kan bağışı kabul faaliyetlerini olumsuz etkilemiştir. Azalan kan bağışları neticesinde kan ve kan bileşenleri stokları azalmıştır. Geçen sürede kan bağışlarındaki azalmanın devam etmesi neticesinde kan stokları kritik seviyelere düşmüştür. Kan stoklarımız şu an; sağlık kuruluşlarında tedavi gören hastalardan durumu acil olanların ihtiyaçlarını karşılamaya yeterken diğer hastaların ise tedavilerinde gecikmelere sebebiyet verebilecek oranlardadır. Orta Karadeniz Bölge Kan Merkezimizin kan stoklarının tekrardan bölgemizdeki sağlık kuruluşlarında tedavi gören hastaların ihtiyaçlarını sorun yaşanmadan karşılar seviyelere ulaşması için vatandaşlarımızı uygun oldukları en kısa zamanda kan bağışında bulunmaya davet ediyoruz.”  


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