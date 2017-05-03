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Türk kökenli vekilden şoklu kesimi mecbur kılacak kanunu tepki

Brüksel Bölge Milletvekili Emin Özkara, Kurban Bayramı’na az bir süre kala şoklu kesimi mecbur kılacak kanun taslağını gündeme getiren Hayvan Refahından Sorumlu Brüksel Bölge Bakanı Bianca Debaets’a tepki gösterdi.

Türk kökenli vekilden şoklu kesimi mecbur kılacak kanunu tepki

03 Mayıs 2017 17:57

Milletvekili Özkara, Flaman hükümetinden esinlenerek, şoklu kesimi mecbur kılacak yasa tasarısı taslağını önümüzdeki haftalarda meclise getirmeye hazırlanan Bakan Debaets’ın, bu konuyu öncelikle hükümet ortakları ve Müslüman temsilcilerle ile görüşmesi gerektiğine dikkat çekti. Her Kurban Bayramı öncesi Belçika’da yankı yapan konu ile ilgili İHA’ya açıklama yapan Milletvekili Emin Özkara, “Haftalardır, çok sayıda vatandaş ve kuruluş benimle irtibata geçerek, bu konuda tedirginliklerini bildirerek, konuyla ilgili sorular soruyorlar. 182 ayrı milleti barındıran Brüksel bölgesinde ikamet eden Müslüman vatandaşlar, 14 Ağustos 1986 yılında yürürlüğe giren ve dini ritüellere göre kesimi serbest kılan kanunun geçerliliğini merak ediyorlar. Ayrıca şubat ayında 2 milletvekili tarafından, dini ritüellere göre kesimi yasaklamak üzere sunduğu kanun Danıştay’dan dönmüştü. Bu konuyu da merak ediyorlar” diye konuştu.

Kendisinin üç dönemdir halk tarafından seçildiğini hatırlatan Özkara, vatandaşların hakkını savunmak üzere bu konuda Hayvan Refahından Sorumlu Brüksel Bölge Bakanı Bianca Debaets’a bir soru önergesi yönelttiğini belirtti. Soru önergesinde, Bakan Debaets’a Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin din özgürlüğünden söz eden 9. maddesini hatırlattığını ifade eden Özkara, yürürlüğe konmak istenen kanunun, 9. maddeye ters düşeceğini söyledi.

Önergesinde, bakana bu yasayı hazırlarken Müslüman Temsil Kurumu ile Yahudi Cemaatiyle görüşüp görüşmediğini soran Özkara, bakana şubat ayında Danıştay’dan dönen kanun taslağını hatırlatarak, sunacağı kanun taslağının dini özgürlüğü kısıtlayacağının altını çizdi. 

Cafer Yıldırımer
 

Etiketler: brüksel, Emin Özkara, kanun, vekil


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