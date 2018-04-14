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Türk Konsolosluğu Daçka'yı yalnız bırakmadı

Türkiye’nin Novorossisk Türk Konsolosluğu, Darüşşafaka’nın Krasnador’da Lokomotif Kuban ile oynadığı Eurocup final basket maçında Daçka’yı yalnız bırakmadı.

Türk Konsolosluğu Daçkayı yalnız bırakmadı

14 Nisan 2018 23:29

Rusya’nın Krasnador bölgesi basketbol takımlarından olan Lokomotif Kuban ile Türkiye’nin en köklü basketbol takımlarından biri olan Daruşşafaka arasında dün akşam Krasnador’da oynanan Eurocup final müsabakasını Darüşşafaka 67 - 59 kazanarak şampiyon oldu. Darüşşafaka’nın Krasnador’daki final mücadelesinde Türkiye'nin Novorossisk Başkonsolosu Yunus Emre Özigci ve konsolosluk görevlileri Darüşşafaka taraftarını ve Darüşşafaka basketbol takımını Krasnador’a ayak bastığı andan itibaren yalnız bırakmadı. Gerçekleşen müsabakayı da tribünden izleyen konsolos Özigci ve konsolosluk görevlileri, Daçka’nın zaferini büyük bir sevinçle kutladı.
Türkiye'nin Novorossisk Başkonsolosluğu resmi hesaplarından Daçka’nın Krasnador zaferi ayrıca kutlandı. Kutlama mesajında, “Bölgemizin takımı Lokomotiv Kuban ile çok heyecanlı iki final maçı sonrasında Eurocup şampiyonluğunu kazanan Darüşşafaka'yı kutlarız” ifadeleri kullanıldı.

Konsolos Özigci, taraftarın fotoğraf çekilme isteğini ise geri çevirmedi. Zafer kazanan Daçka’yı yine konsolos ve görevliler Krasnador havaalanına kadar götürdü.

Erhan Altıparmak
 

 

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