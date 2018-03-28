'Türk kozmetiği dünyada yaygınlaşırsa cilt ve saç sorunu ortadan kalkar'

Acvit Kozmetik CEO’su İsmail Çetin, Türk kozmetik ürünleri hakkında açıklamada bulundu. Çetin yaptığı açıklamada kimyasal içerikli kozmetik ürünlerin çeşitli cilt sorunlarına yol açtığını belirterek Türk üretimi kozmetik ürünlerine dikkat çekti. Çetin, “İthal ve kimyasal içerikli kozmetiklerin insan vücudunda olumsuz etkileri ortadadır. Türk kozmetik ürünleri doğallığıyla ön plana çıkıyor. Dünyada Türk üretimi kozmetik ürünlerini kullanılsa saç ve cilt sorunu ortaya çıkmaz” dedi.

“Cilt hastalıklarının en büyük sebebi ithal ve kimyasal cilt ürünleri”

İthal ve kimyasal içerikli kozmetiklerin insan vücuduna oldukça fazla oranda zarar verdiğini belirten Çetin, ”Bu ürünlerin ekosistemi bozması, çevreye verdiği zararlar aşikârken, insan vücudunda başta saç dökülmeleri, cilt tahribatları, cilt kanserleri her geçen gün katlanarak artmaktadır. Ülkemizde artan cilt hastalıklarının en büyük sebeplerinin başında ithal ve kimyasal cilt ürünleri gelmektedir. Ülkemizde son 30 yılı ele alacak olursak, cilt sorunlarının artması dolayısı ile yaşlanma oranı ve saç dökülmesi kırsaldan kente çok bariz fark etmektedir. Çünkü kırsala göre kentlerde kozmetik kullanım oranı çok fazladır” diye konuştu.

“Son 30 yılda cilt sorunları hızlı bir şeklide arttı”

Yaptıkları araştırmalar sonucu son 30 yılda cilt sorunu yaşayan kişi sayısının her geçen gün daha da arttığını dile getiren Çetin, “Büyükşehirlerde 3 bin kişi üzerinden yaptığımız araştırmada son 30 yılda cilt sorunlarının hızlı bir şeklide artış gösterdiğini gözlemledik. 1988’de şehirlerde cilt sorunu yaşayan ve çözüm arayan yüzde 30 iken, 2018 yılına baktığımızda bu oran yüzde 73’e varmıştır. 30 yılda yüzde 140 artmıştır. Bu durum ithal ve kimyasal içeren kozmetik ürünlerinin ortaya koyduğu tablodur. Son 30 yılın saçla ilgili kısmını ele aldığımızda ise,1998 yılında saç dökülme oranı yüzde 23 iken, bu oran 2018 yılında yüzde 68,5’e çıkmıştır. yüzde 300 artış göstermiştir. Aynı, ciltte olduğu gibi saç dökülmelerini ve sorunlarını meydana getiren çok köpüren, kostiği bol ithal ve kimyasal içeren şampuanlardır” ifadelerini kullandı.

“Çok köpüren ve aroma kokan şampuan kaliteli değildir”

Saç dökülmelerinin en büyük sebebi olarak çok köpüren kostiği bol şampuanları gösteren Çetin, “Çok köpüren ve sadece saçı yıkayan şampuanlar kalitesizidir. Saçımızı döken şampuanlarda onlardır. Şampuanın saçı yıkaması değil, saç derisini beslemesidir, aslolan; Acvit BİORO doğal şampuan köpürmez, saç derisini beslemeye yardım ederek, saç dökülmesini önlemeye yardımcı olur. Saç derisi sorunlarına da yardımcıdır. Cilt sorunlarının en büyük sebebi de kullanılan kimyasal içerikli kozmetikler ve bilinçsiz temizlenen makyajdır” dedi.

Çetin, doğal şampuanların saçlara zarar vermeden yıkadığını ve derisini beslemeye yardım ettiğini söyleyerek, “İnsanımız çok köpüren ve vücuda yağ gibi sıvanan şampuanların çok iyi olduğu sanmaktadır. Aksine şampuanın bol köpürmesi saçı daha iyi temizleyeceği anlamına gelmiyor. Hatta tam aksine şampuanın bol köpürmesi, içeriğindeki zararlı kimyasal maddenin daha fazla olduğu manasına gelmektedir. Doğal şampuanlar çok fazla köpürmeden de saçlara zarar vermeden yıkar ve derisini beslemeye yardım eder. Bu nedenle şampuan seçerken, çok köpüren, mis kokulu olanlar yerine, bitki özü bakımından zengin, ponifenollerle üretilen, doğal, çevre dostu Acvit Bioro şampuanı tercih etmenizde fayda var” şeklinde konuştu.

Çetin son olarak şunları kaydetti: “Dünya bizim kozmetik ürünlerimizi kullansa ne saç, ne de cilt sorunu yaşarlar. Acvit olarak biz saç ve cilt sorunlarını çözüyoruz. İthal ve kimyasal kozmetikler sorunu olmayana da saç ve cilt problemlerini çözmek yerine sorun oluşturmaktadır.”