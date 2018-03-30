Türk kulübün boksöründen Filistinli çocuklara destek

EC Boxing’in Ukraynalı boksörü Alexander Dimitrienko, savaşa maruz kalan çocuklara yardım amacıyla Filistin’e destek ziyaretinde bulundu. Ziyarette açıklama yapan Dimitrienko, savaşlarda zorluk çeken çocuklara üzüldüğünü belirterek, "Onlara yardımcı olmaya, yaralarını sarmaya çalışıyorum. Onların doğru yolu bulabilmeleri için küçük de olsa bir şey yapmak istiyorum. Bu yüzden tüm ekibimle birlikte buraya gelerek onları ziyaret ettik. Bundan sonra da yine üyesi olduğum dernek vasıtasıyla dünyanın çeşitli yerlerinde zor durumda olan çocukları ziyaret ederek moral vereceğiz" şeklinde konuştu.

Erol Ceylan: "Diğer sporcuları bu tür projeler için teşvik ediyorum"

Sporcunun menajeri ve EC BOXİNG Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Erol Ceylan, sporcularının zorda olanlara yardım etmesinin kendisini de memnun ettiğini belirterek, “Sosyal faaliyetler yaparak toplumun sorunlara dikkatini çekmek bizim görevlerimiz arasında yer alıyor. Biliyorsunuz Muhammed Ali, boksörlüğünün yanı sıra, savaşlara karşı olmasıyla da dünyanın takdirini kazanmıştı. Bu da başarılı sporcuların sosyal sorumluluk gibi görevlerinin olduğunun en güzel örneğidir. Diğer sporcularımın da bu tür projelerde görev alması için teşvik ediyorum. Bildiğiniz gibi hafta sonu Avrupa Şampiyonu olan boksörümüz Ali Eren Demirezen’i de Afrin’e göndererek, oradaki kahraman Mehmetçiğimiz ve zorluk çeken halka destek vermesi amacıyla gereken çalışmaları yaptık” açıklamasını yaptı.

Mürselin Kılıç