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Türk lirası seferberliği tam gaz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısının ardından yurtta adeta seferberlik ilan edildi. Döviz büroları dolup taşmaya devam ederken, esnafta kampanyalarla çağrıya desteği sürdürüyor.

Türk lirası seferberliği tam gaz

08 Aralık 2016 15:00

Tatil acenteleri de bu kampanyaya destek verenlerden. 350 acentesi bulunan bir firma 2 bin dolarını bozduran herkese Uludağ’da günü birlik tatil hediye ediyor.

Iğdır’da bulunan kırtasiye işletmecisi ise dükkanının camına astığı yazıyla çağrıya destek olan esnaflardan. Zonguldak’ta ev hanımı iki kadın girişimci, bir ay önce açtıkları gözlemeci dükkanında

kampanyaya destek vererek gözleme dağıtıyorlar.

CENNET KEBABI BEDAVA

Düzce’de birçok esnaf Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ’Dövizlerinizi bozdurun’ çağrısına büyük destek veriyor. Kütahya’da faaliyet gösteren bir kebap dükkanı da çağrıya kayıtsız kalmayanlardan. Kebap salonu, en ez 200 dolar bozdurup dekontunu getiren herkese ’cennet’ ismi verilen kebabı ikram ediyor.

Etiketler: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dolar


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