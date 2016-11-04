Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Dünya
  •  » Türk Maslahatgüzar bakanlığa çağrıldı

Türk Maslahatgüzar bakanlığa çağrıldı

Almanya Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’nin Berlin Büyükelçiliği Maslahatgüzarının görüşme gerçekleştirmek üzere bakanlığa çağrıldığını duyurdu.

Türk Maslahatgüzar bakanlığa çağrıldı

04 Kasım 2016 17:31

Alman Dışişleri Bakanlığı, HDP milletvekillerinin gözaltına alınmasının ardından Türkiye’nin Berlin Büyükelçiliği Maslatgüzarının görüşme gerçekleştirmek üzere bakanlığa çağrıldığını duyurdu. Bakanlık Sözcüsü Sawsan Chebli, Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier’in gözaltıları “Türkiye’deki durumun şiddetlenmesi” olarak yorumladığını söyledi. Chebli, “Kimse Türkiye’nin terörle mücadele etme ve kanlı darbe girişimin üstesinden gelme hakkını tartışmıyor. Ancak, bunu siyasi muhalefeti susturmak için gerekçe olarak kullanmamalı” dedi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel’in sözcüsü Steffen Seibert ise Alman hükümetinin Türk partnerleri ile görüşme gerçekleştirdiği ifade etti.

Etiketler: Almanya Dışişleri Bakanlığı, Berlin Büyükelçiliği


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DÜNYA VİDEO GALERİ
DÜNYA FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 19°C

  • Ankara

    Ankara 16°C

  • İzmir

    İzmir 22°C

  • Bursa

    Bursa 21°C

  • Trabzon

    Trabzon 18°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!