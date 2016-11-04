Alman Dışişleri Bakanlığı, HDP milletvekillerinin gözaltına alınmasının ardından Türkiye’nin Berlin Büyükelçiliği Maslatgüzarının görüşme gerçekleştirmek üzere bakanlığa çağrıldığını duyurdu. Bakanlık Sözcüsü Sawsan Chebli, Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier’in gözaltıları “Türkiye’deki durumun şiddetlenmesi” olarak yorumladığını söyledi. Chebli, “Kimse Türkiye’nin terörle mücadele etme ve kanlı darbe girişimin üstesinden gelme hakkını tartışmıyor. Ancak, bunu siyasi muhalefeti susturmak için gerekçe olarak kullanmamalı” dedi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel’in sözcüsü Steffen Seibert ise Alman hükümetinin Türk partnerleri ile görüşme gerçekleştirdiği ifade etti.