Sezona kayyum ile başlayan Kırıkkalespor ligin 4. Haftasında mahkeme kararı ile görevi yönetime teslim etmişti. Yaşanan gelişmeler sonrasında müfettiş raporları doğrultunda mahkeme Türk Metal Kırıkkalespor’u kayyumun yönetmesine karar verdi.

"Adil Kararlar Bekliyoruz"

Yapılan duruşmada aday olarak Avukatlar Murat Abalı ve Abdullah Pekgöz, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Şube Başkanı Sırrı Zengin, Muhasebeci Kadir Köksal ve Gençlik Spor Şube Müdürü Adnan Vural’ı kayyum olarak atadı. Kayyum atanan Türk Metal Kırıkkalespor eski Başkanı Metin Karakuş, belirlenen kayyum heyetinin tarafsız ve adil karar vermeleri gerektiği vurgusu yaptı.

"İvedilikle karar alması bekleniyor"

Atanan kayyum heyetinin toplanarak yol haritası çizileceği belirtilirken, Türk Metal Kırıkkalespor’da kadro dışı bırakılan ve teknik heyet sorunun da ele alınması bekleniyor. Yarın (16 Kasım Çarşamba günü) Kırıkkalespor’un kendi evinde oynayacağı Çanakkale Dardanelspor karşılaşması için kayyum heyetinin futbolcularla ilgili ivedilikle kararlar alması bekleniyor.