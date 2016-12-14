İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Mustafa Aydın, haber kanalı 24’te Kahraman Poyrazoğlu’nun hazırlayıp sunduğu “Editörden” programına canlı bağlantıyla konuk oldu. Canlı yayında gazeteci Adem Hançer’nin sorularını yanıtlayan Dr. Aydın, “Türk milleti teröre boyun eğmeyecek” dedi.

Sözlerine 10 Aralık’ta Beşiktaş’ta gerçekleştirilen terör saldırısında şehit olanlara rahmet, yaralılara acil şifalar, şehit yakınlarına da başsağlığı ve sabır dileğiyle başlayan Dr. Mustafa Aydın, “Terörü destekleyen çevreler, Mehmet Akif’in deyimiyle ‘tek dişi kalmış canavar’dan başka bir şey değil. Yine Akif’in dediği gibi, yedi düvel bir araya geldi, tıpkı Çanakkale’de olduğu gibi, son güçleriyle üzerimize saldırıyorlar. Ancak yine başarılı olamayacaklar. Bu yüce milleti terörle asla yıldıramazlar. Halkımız her şeyin farkında. Ne yapması gerektiğini çok iyi biliyor ve ona göre davranıyor. Ne Çanakkale’de başarabildiler, ne 15 Temmuz’da başarabildiler, ne de şimdi başarabilirler” diye konuştu.

“Bize rahat vermezler, hazırlıklı olmalıyız”

Son zamanlarda yaşanan terör saldırılarının terörden medet umanların ve onların maşalarının son çırpınışları olduğunu da ifade eden Dr. Aydın, “İçişleri Bakanımız çok güzel bir söz kullandı; ‘Devletin kılıcı uzundur’ dedi. İşte onlar da bunun farkına vardılar. Devletin kılıcının en ücra noktalara kadar uzandığını gördüler. Bu nedenle de, bitik halde olmalarına rağmen, son çırpınışlarını sergileyerek tüm dünya kamuoyuna ‘Biz hala bir şeyler yapabiliyoruz’ mesajı vermeye çalışıyorlar. Yani Ebu Cehil, Ebu Cehil’liğini yapıyor. Ancak Ebu Bekir de Ebu Bekir’liğini yapmalı. Türkiye Büyük Millet Meclisinde Beşiktaş’taki alçak terör saldırısıyla ilgili olarak açıklanan bildiriye terör örgütünün Meclisteki temsilcilerinin katılmaması bu meyanda son derece düşündürücü ve manidardır. Böyle alçakça ve haince bir saldırıyı birlik ve beraberlik içinde göğüsleyip kınamamız gerekirken bu grubun buna katılmamış olması esef vericidir” ifadelerini kullandı. “Dünyanın kuruluşundan bu yana hak yolda yürüyenlere hiçbir zaman rahat verilmemiştir, hiçbir zaman da verilmeyecektir” diyen Dr. Aydın, “Bizim de bu gibi saldırılara hazırlıklı olmamız gerekir” dedi.

Tüm öğrenci ödemeleri TL cinsinden!

“Terörün birçok çeşidi var. Bunlardan en tehlikelisi de ekonomik terör. Çünkü bütün bir milleti etkiliyor ve tüm ülkeyi iflas noktasına getirebiliyor. Bunun örneklerini gördük” diyen Dr. Aydın, “Terörü maşa olarak kullanan alçak eller bunu da deniyor. Çeşitli spekülasyonlarla Türkiye ekonomisine zarar vermeye çalışıyorlar. Sayın Cumhurbaşkanımız bu konuda çok önemli bir çağrıda bulunarak vatandaşın elindeki doları TL’ye çevirmesini istedi. Biz de İstanbul Aydın Üniversitesi olarak bu çağrıya uyarak bankalardaki bütün mevduatımızı TL’ye çevirdik. Ayrıca tüm öğrenci ödemelerini TL’ye dönüştürdük. Ben buradan bütün özel üniversitelere bir çağrıda bulunmak istiyorum. Gün ülkemizin bekası için fedakarlık yapma günüdür. Tüm özel üniversiteleri mevduatlarını ve öğrenci ödemelerini TL’ye çevirmelerini öneriyorum” diye konuştu.

