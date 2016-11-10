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Türk milletvekilleri Budapeşte’de Atatürk’ü andı

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 78. yılında Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen törenle anıldı.


10 Kasım 2016 14:48

Türkiye'nin Macaristan Büyükelçiliği tarafından Budapeşte’nin 1. bölgesindeki Güneşdağı Parkı’nda bulunan Atatürk büstü önünde düzenlenen törenin ev sahipliğini Büyükelçi Şakir Fakılı yaparken, Macaristan’a resmi ziyarette bulunan Türk-Macar Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Eş Başkanı Ak Parti Bursa Milletvekili İsmail Aydın ve diğer üye milletvekilleri Yusuf Başer, Fuat Köktaş, Şenal Sarıhan, Ruhi Ersoy katıldı.
Öte yandan törene KKTC Budapeşte Temsilcisi Selda Çimen, Macar-Türk Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Naci Ceylan, Genel Sekreter Mustafa Sezen, Budapeşte Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Yakup Gül, Dinişleri Ataşesi Hüseyin Ersoy olmak üzere bu ülkede yaşayan Türk vatandaşları katıldı. Büyükelçi Şakir Fakılı yerel saatle 09.05’de katılımcıları saygı duruşuna davet etti. Saygı duruşunun ardından Atatürk büstü önünde toplu fotoğraf çekildi.

Törenin ardından İHA muhabirine konuşan Türk-Macar Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Eş Başkanı Ak Parti Bursa Milletvekili İsmail Aydın, 4 günden bu yana Budapeşte’deki muhataplarıyla temaslarda bulunduklarını, temaslar çerçevesinde Macar devlet yetkilileriyle çok olumlu görüşmeler yaptıklarını, Büyükelçinin davetiyle 10 Kasım’ı da Budapeşte’deki Atatürk büstü önünde törenle andıklarını söyledi. Aydın, “Ülke toprakları dışarısında da sınırları dışarısında da büyük Atatürk’ü anmak varmış. Bu nedenle sayın Büyükelçimize teşekkür ediyorum. Burada olmak, topraklarımızdan yüzlerce kilometre ötede Gazi’yi anmak bize nasip oldu. 10 Kasım bizim için bir hüzün değildir. 10 Kasım Atatürk’ü anmadır. Onun kurduğu bağımsız demokratik Cumhuriyeti bir adım daha ileri taşımaktır. Onun verdiği bağımsızlık mücadelesi, özellikle de mandacılara karşı verdiği mücadeleyi bugün Türkiye’de yeniden yaşıyoruz. Onun verdiği bağımsızlık mücadelesi ışığını hiçbir zaman yitirmeden biz Türkiye Cumhuriyeti devletini daha bağımsız, daha müreffeh, muhasır medeniyetler seviyesine ulaşmış bir Türkiye Cumhuriyeti inşa edene kadar devam edeceğiz” diye konuştu. 

Mehmet Başaran
 

Etiketler: Mustafa Kemal Atatürk


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