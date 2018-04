Türk mobilya firmasına Green Good Design’da iki ödül

Türkiye’de mobilya sektörünün önde gelen firmalarından Ersa, sürdürülebilir yeşil ürünlerin onurlandırıldığı 2018 Green Good Design’dan iki ödül kazandıklarını duyurdu. Yapılan şirket açıklamasına Ersa, 1950’den beri düzenlenen ve dünyanın en eski ve en saygın tasarım yarışmaları arasında yer alan Good Design kapsamında; Erdem Akan ve Boğaç Şimşir imzasını taşıyan bölücü panel ve aynı zamanda bitki ünitesi Grid ve Frans Schofer tarafından tasarlanan konferans koltuğu Infinity Chairile ödüle layık görüldü. Ersa, doğa dostu tasarım anlayışıyla geliştirilen Green Line serisiyle 2015 yılında 4 Green Good Design ödülü almaya hak kazanmıştı.

Çevre dostu ve sürdürülebilirlik yaklaşımlarıyla 2017 yılının en çevreci firması seçilen Ersa, Erdem Akan ve Boğaç Şimşir imzası taşıyan Grid ile iç mekanda çok işlevli bir bölücü duvar kullanımı öneriyor. Geri dönüştürülebilir ve minimum malzeme kullanılarak üretilen Grid, bitki ünitesi ve üniteyi çevreleyen metal çerçeveden meydana geliyor. Her bir ünite tek başına kullanılabileceği gibi, birden fazla ünite yan yana veya üst üste kombinlenerek iç mekana uyumlu modüler bir kullanım sunabiliyor. Hafif olmasına karşın sağlam bir yapıya sahip olan Grid, kullanıcılarına minimum malzemeyle maksimum verim, esneklik ve işlevsellik sunmayı amaçlıyor.

Hollandalı tasarım ofisi Studio Schofer’in kurucusu Frans Schrofer tasarımı Infinity Chair ise içerdiği geri dönüştürülebilir malzemeler ile üç boyutlu şekillendirilmiş sonsuzluk sembolünü temsil eden sırt tasarımıyla toplantı ve misafir alanları için ayrıcalıklı bir kullanım öneriyor. Hafif, yumuşak ve solmaya dayanıklı kumaş yapısıyla öne çıkan Infinity’nin arka ve iç döşemesi tercihe göre farklı renkte olabiliyor.

20 ülkeden yüzlerce başvuru değerlendirildi

Chicago Athenaeum Mimarlık ve Tasarım Müzesi (The Chicago Athenaeum Museum of Architecture and Design) ile Avrupa Mimarlık, Sanat, Tasarım ve Kentsel Araştırmalar Merkezi (The European Centre for Architecture Art Design and Urban Studies) iş birliğinde düzenlenen Good Design kapsamında bu sene Green Good Design ödülünde 20 ülkeden yüzlerce başvuru değerlendirildi. 2011’den bu yana toplam 11 Good Design ödülüne layık görülen Ersa, 2015’te “Green Line” serisiyle sürdürülebilir yeşil ürünlerin onurlandırıldığı Green Good Design Awards’da 4 ödül birden kazanmıştı. Ersa, yakaladığı tasarım çizgisiyle German Design Award, iF, Interior Design, International Design Excellence Awards ve Red Dot gibi 50’nin üzerinde dünyanın en prestijli tasarım ödüllerinin sahibi.