Son 2 yıldır dünya genelindeki gerçekleştirdiği tanıtım çalışmaları ile TÜYAP, Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği (MOSDER) ile organize ettiği İstanbul Mobilya Fuarı (İSMOB)'nın tanıtım çalışmalarının sonuncusunu Almanya'da gerçekleştirdi. TÜYAP Genel Müdürü İlhan Ersözlü, bu yıl 1.5 milyar tüketiciyi kapsayacak şekilde gerçekleştirilen tanıtım çalışmalarıyla mobilya ihracatında İSMOB’un payının artacağını belirtti.

İstanbul Mobilya Fuarı (İSMOB)'un yurtdışı tanıtım çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. TÜYAP'ın, Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği (MOSDER) ile Türkiye mobilya sektörünün hak ettiği yere gelmesi için organize ettiği İSMOB'un tanıtım çalışmalarının sonuncusu Almanya'nın Bad Salzuflen kentindeki MOW Fuarı'nda gerçekleşti. Yılbaşında 12'ncisi düzenlenen, 107 ülkeden 132 bini aşkın sektör profesyonelini ağarlayan İSMOB'un Almanya'da gerçekleştirdiği organizasyonda sektör temsilcileri ve fuar katılımcılarıyla bir araya gelindi.

"Hedefimiz ikinciliğe çıkmak"

İtalya'nın moda şehri Milano, Moskova ve Dubai'nin ardından Almanya'da gerçekleştirilen tanıtım çalışmalarıyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan TÜYAP Genel Müdürü İlhan Ersözlü; "Bu yılki rekorumuzu egale etmek, ülkemizin mobilya alanındaki yetkinliğini gözler önüne sermek için dünya genelinde 1.5 milyar tüketiciyi kapsayacak bir tanıtım çalışmasına başladık. Avrasya'nın en büyük, dünyanın alanında en önemli üçüncü mobilya fuarı olan İSMOB ile pazardaki Çin ve İtalyan ağırlığını kırmak, Türkiye'nin konumunu ikinciliğe yükseltmek istiyoruz" dedi.

"İhracat hedefinin yüzde 25'i sağlanıyor"

Mobilya'da ihracat hedefinin önemli bir bölümünün İSMOB'da sağlandığına dikkat çekenErsözlü; "Yılın ilk 8 ayında 6.25 milyar dolarlık üretim gerçekleştirdi. İSMOB'un 2017 tanıtım çalışmalarıyla yüzde 25 olan ihracat payını daha yukarılara taşımayı hedefliyoruz. Almanya bu hedeflerimiz doğrultusunda önemli bir pazar. Sektör temsilcileri ve fuar katılımcılarıyla bir araya gelerek 2017 yılındaki yeniliklerimizi paylaştık. Önceki yıllarda yüzde 10 seviyesinde olan yabancı katılımcı sayımızı yüzde 30 seviyesine taşıdık. Ocak ayına kadar dünyadaki en büyük mobilya zincirlerini, alım yapan mağaza gruplarını ziyaret etmeye devam edeceğiz" açıklamasını yaptı.

“2023 hedeflerimize ismob ile ulaşacağız”

İSMOB’un Türk ve mobilya sektörünü bir araya getiren en önemli organizasyon olduğunu ifade eden MOSDER Başkanı İsmail Doğan ise fuarın Türkiye mobilya ihracat hedefi olan 3 milyar doların yüzde 25’ini karşıladığını söyledi. İSMOB’un sektöre katkısının büyük olduğunu vurgulayan Doğan sözlerine şöyle devam etti: “Mobilyacılar olarak bizim 2023’de 10 milyar dolarlık ihracat hedefimiz bulunuyor. Bu rakama ancak yeni pazarlarla ulaşabiliriz. Dolayısıyla İSMOB bizim için çok önemli bir fırsat”.

