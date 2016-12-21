İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesindeki firmanın fabrikasında 5 eksenli Gantry tipi CNC Freze tezgahı, düzenlenen lansman ile sektör temsilcilerine tanıtıldı. Düzenlenen toplantıya İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Başkanı Ender Yorgancılar ile sektör temsilcileri katıldı.

Tanıtımını yaptıkları 5 eksenli Gantry tipi CNC Freze tezgahının Türk mühendislerinin ve teknisyenlerinin bir ürünü olduğuna dikkat çeken Dirinler Sanayi Makinaları ve Endüstri Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Rebil Dirin, makinenin önemine vurgu yaptı. Dirin, "Bu, makine üreten bir makine. Savunma, enerji, havacılık, otomotiv gibi ağır sanayide kullanılabilir. Sektörlerin ihtiyaç duyduğu malzemelerin üretiminde hem zaman hem maliyet tasarruf sağlayacak. Yurt dışından 5 eksenli bir işleme merkezi satın almaya kalktığınızda, ‘Ne iş yapacaksın, şu belgeyi al, bu belgeyi al, başka ülkeye satmayacağına garanti ver’ gibi onur kırıcı sorularla karşılaşırsınız. Şimdi böylesine ihtiyaç duyulan bir makineyi Türk mühendisleri üretti. Bu makine, Türkiye’nin nereden nereye geldiğinin göstergesidir. En hassas toleranslar ile parça işleyecek” dedi.

5 kıtada 55 ülkeye ihraç

Gelişmiş sanayi ülkeleri dahil 5 kıta da 55'den fazla ülkeye ihracat gerçekleştirdiklerini, sektörün kesinlikle teknoloji üretmesi gerektiğini belirten Dirin, “Eğer teknoloji dışarıdan gelirse pek çok sorunla karşılaşmak kaçınılmaz. Bu nedenle makine sektörünün stratejik önemi var ve mutlaka desteklenmeli. Dirinler olarak teknolojik ürünler üreterek, Türkiye'nin ekonomisine katkıda bulunuyoruz. İnsanımıza yatırım yapıyoruz ve bu yatırım kapsamında Dirinler Akademi'yi kurduk. Burada eğitim alan arkadaşlarımız mesleklerini bir adım öteye taşıyorlar. Tanıtımını yaptığımızın makinenin en önemli özelliği nedir biliyor musunuz? Endüstri 4.0’a hazır olmasıdır. Artık 4.0 adlı bir sanayi devrimiyle karşı karşıyayız. Yakın zaman içinde 4.0 uyumlu üretim yapmayan, atölyelerinde 4.0'ı kullanmayanın ayakta kalması mümkün olmayacaktır" şeklinde konuştu.

EBSO Başkanı Yorgancılar da, kendisinin de makine sektöründe yer aldığı ve yurt dışında bu tür makineleri gördüğünde "Acaba Türkiye'de ne zaman üretilecek?" sorusunu kendisine hep sorduğunu belirtti. Yorgancılar, "Bu makineler yurt dışında var ve gidip almak isterseniz de bin türlü soruyla karşılaşırsınız. Bu makineler, Türkiye'yi bir adım öteye taşıyacak, gelişimin önünü açacak üretim kapasitesine sahip. Bugün ise artık bu makineleri yapabilir bir ülke haline geldik. Bu Türkiye'nin başarısıdır" dedi.

Lansmanın ardından ilk makine, bir mühendislik firmasına teslim edildi.