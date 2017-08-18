Türk müteahhitleri 2016’da rekor kırarak 46 firma ile dünya ikincisi

Bugün yayımlanan verilere göre 2016 yılı itibarıyla dünyanın en büyük 250 müteahhitlik firması arasında 46 Türk firması yer aldı. Buna göre Türkiye, Çin’in ardından 2'nci sırada yer alıyor. Geçen yıl büyükler liginde 40 firma ile yer alan sektör, 2016 yılında bir rekor kırarak tarihinde ilk defa 46 firmayı büyükler ligine soktu.

Ekonomi Bakanı Zeybekci, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Uluslararası müteahhitlik sektöründe yıldızımız parlamaya devam edecek. Bugün 46 firma ile dünya ikincisi olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Aynı zamanda dünyanın ilk 100 firmasına bu yıl ilk defa 10 firmayı sokmayı başaran sektörümüz göğsümüzü kabartmıştır. 2016 yılında yüzde 6,4 daralan uluslararası müteahhitlik hacmine rağmen, Türk firmalarının gelirlerini 23 milyar dolardan 25,6 milyar dolara çıkarabilmesi de bu sektörde bir dünya gücü olma yolunda ilerlediğimizi göstermektedir" ifadelerini kullandı.

"Almanya ve Japonya firmalarını geride bırakan Türk müteahhidi ve Türk işçisidir" diyen Zeybekci, şunları kaydetti:

"Bizleri asıl mutlu eden gelişme, uluslararası müteahhitlerimizin kazandığı ihale hacminin, dünyanın en büyük 250 firmasının kazandığı toplam ihale hacmi içinde payını yüzde 4,7’den yüzde 5,5’ine yükseltmesidir. Türk müteahhitleri, dünyanın en riskli, en zor coğrafyalarında işlerini başarıyla sonuçlandırarak haklı bir ün elde etmiş, 2016 yılında ihale hacminde sektörde dünya devleri olan Almanya ve Japonya’yı geride bırakarak dünyada 7'nci sıraya yükselmiştir. Bu başarı Türk müteahhitleri ve Türk işçilerinindir. Amacımız her sektörde kendi küresel devlerimizi ortaya çıkarmak. Küresel ekonomide, etken bir ülke olmak için Ekonomi Bakanlığı olarak çalışmalarımıza devam edeceğiz. Teşvik sistemimizden, ihracat destek sistemimize ve Eximbank’a kadar alanda bu hedefe kilitlendik. Müteahhitlik sektörümüz bunu başardı, diğer sektörler de bunu başaracak. Binlerce yıldan gelen muhteşem ve kadim kültürümüz, sanatımız ve değerlerimiz ile birlikte sektörlerimizi, markalarımızı, başarılarımızı ve iddiamızı başta kültür coğrafyamızda olmak üzere her yerde görünür kılacağız. Nihai hedefimiz dünyanın neresinde olursa olsun eline bir ürünü alan bir tüketicinin şu yazıyı görmesidir: Made in Türkiye."