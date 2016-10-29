Alperen Yaşar, SAT sınavının fizik ayağı olan SAT Physics Subject Test (SAT II) sınavında ve matematik ayağı SAT Math Subject Test (SAT II) sınavında 800 üzerinden 800 tam puan aldı. Yaşar, böylece ABD’de pek çok seçkin üniversiteye sınavsız girme şansını yakalamış oldu.

Bilgisayar Bilimleri eğitimi almak isteyen başarılı öğrenci, teknoloji ve mühendislik konusunda dünyanın en iyi üniversitesi sayılan Massachusetts Institute of Technology (MIT) ya da Boston Üniversitesi’ne girmeyi hedefliyor.

SAT Sınavı nedir?

Scholastic Aptitude Test (SAT) Sınavı; üniversite öğrenimi görmek isteyen ABD’li öğrenciler ve akademik ya da spor bursu almayı hedefleyen yabancı öğrencilerin tümünün girmesi gereken bir sınav. 2016 yılı itibariyle yenilenen SAT Sınavı, okuma - yazma, dil, matematik olarak ayrılır. Okuma, yazma ve dil bölümleri; analiz, kanıt bulma ve yorum becerisi üzerine kuruludur. Matematik bölümü ise problem çözme, data analizi ve üst düzey matematiğe giriş üzerine kurgulanıyor.

Sınav süresi 3 saat (isteğe bağlı essay için 50dk daha ek süre verilir) ve her bölümü 800 üzerinden derecelendirilen yeni SAT sınavı, toplam 1.600 puan üzerinden notlandırıliyor.

Yeni SAT Subject, Edebiyat, Amerikan Tarihi, Dünya Tarihi, Matematik, Biyoloji, Fizik, Kimya, Fransızca, Almanca, İspanyolca, İtalyanca, Çince ve Japonca branşlarında yapılıyor.

