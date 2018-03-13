Türk öğrenciye İngiltere’den ödül

Tüm dünyadan sadece 150 delegenin kabul edildiği konferansa İhlas Koleji öğrencileri Muhammed Yasin Edemen ve Aysu Ölmez danışman öğretmenleri Ayşe Ölmez ile birlikte katıldılar. Aysu Ölmez, göstermiş olduğu yüksek performans ve başarılı sunumlarından dolayı ödüle layık görüldü.

Konuşma dilinin İngilizce olduğu konferansta öğrenciler kendileri için belirlenen ülkelerin birer temsilcisi olarak çeşitli komisyonlarda görev aldılar. Birleşmiş Milletler Konferansları’nın birer kopyası olan komitelerde öğrenciler temsil ettikleri ülkeler adına dünya meseleleri hakkında fikirlerini sundular.

Ölmez, Konferansta Medya Görevlisi Oldu

İngiltere’den ödülle dönen Ölmez, Avusturya’nın Graz kentinde düzenlenen “EYP Avusturya Bölgesel Oturumu”nda medya ekip görevlisi olarak yer aldı.

Ülkemizde düzenlenen 20. ve 21. Ulusal Seçim Konferansları’na delege olarak katıldıktan sonra EYP 101 Eğitim programında yer alan ve "Alumni" sıfatını kazanan Ölmez, Avusturya’da da ülkemizi temsil etti.

Özel Marmara Evleri İhlas Anadolu ve Fen Lisesi Okul Müdürü Hakkı Okur, Aysu Ölmez ve Muhammed Yasin Edemen'i tebrik etti. “Okulumuzun EYP-MUN kulübünün uluslararası organizasyonlara öğrenci göndermesi ve bu öğrencilerin okulumuzu başarıyla temsil etmesi bizi gururlandırdı.” diyen Okur, Aysu Ölmez’in Londra’dan ödülle dönmesinin kendilerini çok mutlu ettiğini ifade etti.

İhlas Koleji’nin İngilizce öğretmedeki ve sosyal kulüplerdeki başarılarının bu tür tarafsız ve uluslararası organizasyonlarla tescillendiğini vurgulayan Okur, “EYP-MUN Kulübümüzde yer alan öğrencilerimiz katılacakları organizasyonlardaki ortamı birebir modelleyerek çalışıyorlar. Elde ettiğimiz başarılardan dolayı kulübümüzün danışman öğretmeni Ayşe Ölmez'e ve emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.

İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü Bedri Yeltekin yaptığı açıklamada kolejin yurt dışında ülkemizi temsil etmesinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Okullarında yapmış oldukları çalışmalara değinen Yeltekin, “Öncelikle öğrencimiz Aysu Ölmez’i almış olduğu ödülden ve göstermiş olduğu başarılı performansından dolayı kutluyorum. Aysu Ölmez’in elde ettiği başarı okullarımızda uyguladığımız kulüp projelerinin hedeflerine ulaştığını açıkça bize gösteriyor. Sosyal ve sportif kulüplerimizde öğrencilerimiz aktif olarak çalışarak kendilerini geliştirme fırsatını yakalıyorlar” dedi.

