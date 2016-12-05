Bu yıl ilk defa düzenlenen ve Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen Bursa Doğa Sporları ve Doğa Turizmi Fuarı'na katılan Altınordu Savaş Sanatları Gençlik Spor Kulübü, Kemankeş Geleneksel Okçuluk, Sipahi Atlı Ve Geleneksel Okçuluk Spor Kulübü Derneği, Bursa Geleneksel Okçuluk, Okçu Baba Atek Geleneksel Okçuluk Kulübü kurdukları stantlarla geleneksel Türk okçuluğunu tanıtırken, gelen ziyaretçilere hazırlanan talimhanelerde ok atmasını öğrettiler.

Oklar ve okçuluk hakkında bilgi veren ustalar, ziyaretçilerin ilgisinden memnun kaldıklarını ifade etti.



Zafer Peker

