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Türk okçuluğuna ilgi artıyor

Yaklaşık iki bin yıllık bir Türk kültürü olan ve Osmanlı İmparatorluğunda 15. yüzyıldan itibaren planlı ve düzenli hale getirilen okçuluk sporu geleneksel yapısına birebir bağlı kalarak Bursa’da icra ediliyor. Şehirde faaliyet gösteren geleneksel okçuluk kulüpleri yaptığı çalışmalarla okçuluğunu yaşatmaya çalışıyor.

Türk okçuluğuna ilgi artıyor

05 Aralık 2016 11:45

Bu yıl ilk defa düzenlenen ve Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen Bursa Doğa Sporları ve Doğa Turizmi Fuarı'na katılan Altınordu Savaş Sanatları Gençlik Spor Kulübü, Kemankeş Geleneksel Okçuluk, Sipahi Atlı Ve Geleneksel Okçuluk Spor Kulübü Derneği, Bursa Geleneksel Okçuluk, Okçu Baba Atek Geleneksel Okçuluk Kulübü kurdukları stantlarla geleneksel Türk okçuluğunu tanıtırken, gelen ziyaretçilere hazırlanan talimhanelerde ok atmasını öğrettiler.
Oklar ve okçuluk hakkında bilgi veren ustalar, ziyaretçilerin ilgisinden memnun kaldıklarını ifade etti.
 

Zafer Peker
 


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