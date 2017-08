Türk otomotiv şirketinden mobilite yatırımı

Kuruluşunun 50'nci yılını geride bırakan Karsan, ‘Sınırsız Ulaştırma Çözümleri’ vizyonuyla aldığı aksiyonları kapsamında Finlandiyalı mobilite servis operatörü MaaS Global’e yatırım yaptığını açıkladı. Şirketin CEO’su Okan Baş bu yatırımla bir ilkin de gerçekleştirildiğini belirterek, “Karsan, Finlandiyalı mobilite servis operatörü MaaS Global’e yatırım yapan ilk otomotiv şirketi oldu” dedi.

“Yatırımın karşılığını en iyi biçimde alacağımıza inanıyoruz”

Şirketin elektrikli araçlardan otonom sürüşe kadar geleceğe yönelik Ar-Ge odaklı vizyon çalışmalarının bulunduğunun altını çizen Okan Baş, “Önemli hissedarlarından olduğumuz MaaS Global, dünyanın bu alanda faaliyet gösteren ilk şirketi olmasıyla dikkatleri çekiyor. Ulaşım sistemini çok daha etkin hale getirmeyi hedefleyen ve uygulamaya konmasında etkin ana oyunculardan biri olan MaaS Global’e Karsan olarak ilk yatırım yapan otomotiv şirketi olduk. MaaS’ın ardında yatan temel fikir, bireylerin günlük mobilite ihtiyaçlarını kullandıkça ödeme veya aylık abonelik çözümü ile bir uygulama üzerinden tesis etmek. Bu minvalde yapılan global araştırmalara baktığımızda 2030 yılına kadar küresel mobilite çözüm pazarının (MaaS) bir trilyon doları aşacağı tahmin ediliyor. Hızla büyüyen pazara ilk giren Finli şirketin geleceği son derece parlak ve umut vaat ediyor. Karsan olarak sektörünün öncüsü olan ve hissedarı olduğumuz MaaS Global’e yaptığımız yatırımın karşılığını en iyi biçimde alacağımıza inanıyoruz” diye konuştu.

Helsinki merkezli start-up MaaS Global'in CEO'su ve kurucusu Sampo Hietanen ise, MaaS'ı servis olarak Mobilite (Mobility as a Service) alanında dünyanın ilk şirketi olarak konumlandırmasıyla dikkat çeketi. Sistemin zaman kazandırma noktasında tüketiciye çok büyük fayda sağladığını ifade eden Sampo Hietanen, “MaaS Global’in Whim uygulamasıyla kullanıcılarımıza otobüslerden trenlere, tramvaylara, taksilere ve hatta kiralık otomobillere kadar her türlü ulaşım ihtiyacını çözme yolu sunuyoruz. Sistemimiz ay içerisinde gerçekleştirilecek her bir seyahati kapıdan-kapıya şeklinde kapsıyor. Bence sistemin en büyük faydalarından biri araba sahipliği ihtiyacını azaltıp mevcut ulaştırma modlarının en etkin ve bireylerin ihtiyacına uygun olarak kullanılması ile trafik sıkışıklığına önemli bir çözüm sunarak bireylere daha fazla zaman kazandırıyor olması. Her gün ortalama 90 dakikamızı ulaşıma ayırıyoruz. Söz konusu süreyi kendimize ayırıp geri kazanabilsek, nasıl olur?” dedi.

“Bugüne kadar mobilite konusuna yanlış bir bakış açısıyla yaklaştık” diyen Hietanen; “Sadece A noktasında B noktasına ulaşmak son kullanıcı için yeterli değil, tüm yolculuk süresindeki deneyim de önemli. Eğer ulaşım hizmetleri gerçekten rahat ve kullanışlı kılmak üzere dijital olarak entegre edilebilirse trafik sıkışıklığı ve kirlilik azaltarak verimlilik önemli oranda arttırılabilir” şeklinde konuştu.

Servis olarak mobilite (MaaS) nedir?

MaaS’ın asıl amacı; gerçek zamanlı bilgileri kullanarak ve ulaşımı büyük ölçüde optimize ederek yolculara kolaylıkla kullanabilecekleri entegre bir sistem sunmak ve böylece ulaşımın geleceğini sürdürebilir kılmak. MaaS ile; otoparklar, otobüsler, özel araçlar, trenler, ödeme sistemleri yani kısaca bütün ulaşım sistemleri birbirine bağlı bir sistem içinde işleyecek ve ulaşım ihtiyacı olan bütün bireylere, ihtiyaçlarına özel çözümler sunacak. Böylelikle yolcular, bireysel araçlarından bağımsız kendileri için en konforlu, en kısa ve en ekonomik ulaşım çözümünü seçme özgürlüğüne sahip olacak.