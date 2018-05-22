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Türk pilot arızalanan yolcu uçağını böyle indirdi

Onur Air’in Saudia Havayolları adına Medine-Dakka seferini yapan Airbus 330 uçağının pilotu Ümit Atlatırlar, ön iniş takımları açılmayan uçağı burun üzeri indirerek 151 kişinin hayatını kurtardı.

Türk pilot arızalanan yolcu uçağını böyle indirdi

22 Mayıs 2018 13:30
Türk pilot arızalanan yolcu uçağını böyle indirdi - Tıkla İzle

Türk hava yolu şirketi Onu Air tarafından yapılan açıklamada, dün akşam Medine-Dakka seferini yapan Airbus 330 uçağında hidrolik bir arıza medyana geldiği, uçağın kaptan pilotu Ümit Atlatırlar’ın uçağı sorunsuz bir şekilde burun üzerine indirdiği belirtildi. Kaptanın soğukkanlılıkla uçağı pist içerisinde tutması sayesinde 141’i yolcu 10’u mürettebat olan toplam 151 kişi uçaktan burnu kanamadan tahliye edildi.

HAVADA 3 SAAT TUR ATTILAR 

Pilot Ümit Atlatırlar’ın uçaktaki arızanın tespit edilmesinin ardından yardımcısı Mehmet Tosyalı’yla birlikte güvenli inişi sağlamak için yakıtı bitirmek amacıyla havada 3 saate yakın tur attığı belirtildi. 

Denemeler sonucunda ön tekerleklerin manuel açılmamasının ardından, kaptanın uçağı burun üzerine indirmeyi başardığı öğrenildi. 

Havayolu şirketinin arızanın nedenini araştırdığı belirtildi.  

 

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