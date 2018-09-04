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Türk saat firması Hong Kong Saat Fuarına 6'ncı kez katılıyor

Bu sene 37’ncisi düzenlenen Hong Kong Watch and Clock Fair 2018’e Türk saat firması Essa Grup 6'ncı kez katılıyor.

Türk saat firması Hong Kong Saat Fuarına 6ncı kez katılıyor

04 Eylül 2018 16:12

Bu sene 37’ncisi düzenlenen Hong Kong Watch and Clock Fair 2018'e sektörde 48’inci yılını dolduran Essa Grup, Türkiye’yi 6'ncı kez temsil edeceğini duyurdu. Yapılan bilgilendirmede; çeşitli ülkelerden 800’ü aşkın firmanın katıldığı, dünyanın en büyük fuarlarından biri olma yolunda ilerleyen Hong Kong Watch and Clock Fair 2018’de Essa Grup, 5 markasına ait saat ve aksesuarlarıyla fuarda boy gösteriyor. 

Essa Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Çevik, "Bu yıl dünyanın önemli saat fuarlarından ‘Hong Kong Watch and Clock Fair’a 6'ncı kez katılıyoruz. Asya ülkelerinde saatlerimiz çok beğeniliyor. Sloganımız olan ‘Herkes için moda’ tüm insan tipine ve her bütçeye uygun saat üretmemizden ileri gelmektedir. Ar-Ge çalışmalarımızı Hong Kong ve İsviçre’de dünyaca ünlü tasarımcılarla yapıyoruz. 100’den fazla saat modellerinde, 6 farklı renk, Swarovski taşlar, organik cam ve lens kullanımı ve ekonomik fiyatlar ile ürünlerimizi dünyada tüketiciyle buluşturuyoruz. Saat üretim ve satışıyla beraber modayı yakın takip edip gözlük, cüzdan, çanta sektöründe kendi tasarımlarımızla yapılan ürünlerimiz ayrı bir ilgi görüyor. Artık Türkiye’nin dünya saat sektöründe iddialı olduğunu herkese gösterdik" dedi. 

Ayrıca Çevik, 2020 yıl sonu hedefinin dünya saat sektöründe Türkiye’nin adını dünyaya en iyi şekilde duyurmak olduğunu kaydetti.  

 

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