Türk savaş gemileri Kardak kayalıklarından ayrılmadı

Geçtiğimiz gece Yunan Sahil Güvenliğine ait 3 bot Kardak kayalıklarını geçerek Türk kara sularına girmişti. Türk askerlerinin uyarılarını dikkate almayan Yunan Sahil Güvenlik ekipleri, yaklaşık 15 dakika boyunca Türk kara sularına girerek sınır ihlalinde bulunmuştu. Türk kara sularından çıkmayan Yunan askerlerine Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından müdahale edilmiş ve kara sularımızda yaşanan gerginliğin ardından Türk Sahil Güvenlik ekipleri Yunan Sahil Güvenlik botuna çarparak Türk karasularından çıkarmıştı. Olayın ardından Kardak kayalıklarına 2 hucum botu, 6 sahil güvenlik botu, 1 savaş gemisi ve 1 arama kurtarma gemisi sevk edilmişti. Dört yandan kuşatılan Kardak kayalıklarında kuş uçurtmayan Türk askerinin 2 hücum botu ve 2 sahil güvenlik botuyla bölgedeki bekleyişi bugün de sürüyor.

Yunan askerinin ise 1 hücum bot ve 1 sahil güvenlik botuyla Kardak kayalıkları yakınında beklediği görüldü.

Eren Ayhan-Tuba Ayhan

