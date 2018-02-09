Türk savaş uçakları Afrin'de terör örgütüne ait hedefleri vuruyor

Türk savaş uçakları Afrin’de terör örgütü PYD/PKK'ya ait hedefleri vuruyor.

TSK açıkladı! 1028 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısının 1028 olduğunu açıkladı.

TSK'dan yapılan açıklamada, “Zeytin Dalı Harekatı” kapsamında bölgeden elde edilen bilgilere göre 8 Şubat 2018 tarihinde 29 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Harekatın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1028 olmuştur. Zeytin Dalı Harekatı planlandığı şekilde başarıyla devam etmektedir" denildi.

