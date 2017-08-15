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Türk savaş uçakları orayı bombaladı! Öldürüldüler...

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak Kuzeyi Zap bölgesinde, saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik hava harekatında teröristlere ait üç silah mevziinin imha edildiğini ve ilk belirlemelere göre 3 bölücü terör örgütü mensubunun da etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Türk savaş uçakları orayı bombaladı! Öldürüldüler...

15 Ağustos 2017 22:46

TSK’dan yapılan yazılı açıklamada, 15 Ağustos 2017 tarihinde akşam saatlerinde Irak Kuzeyi Zap bölgesinde, hudut hattındaki üs bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları ile hava harekatı düzenlendiği; teröristlere ait üç silah mevziinin imha edildiği ve ilk belirlemelere göre 3 bölücü terör örgütü mensubunun da etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Görevlerini başarıyla icra eden savaş uçaklarının emniyetle üslerine döndüğü aktarıldı.  

Musa Erdoğan


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