Türk savunma sanayii göğüs kabarttı

Bu yıl dost ve müttefik ülke unsurlarının da katılımıyla Batı Anadolu, Orta Ege, İzmir Körfezi ve Doğanbey Atışlı Tatbikat Bölgesi'nde icra edilecek olan Efes-2018 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Tatbikatı öncesi Türk savunma sanayii tarafından üretilen mühimmat ve araçlar sergilendi. Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Azerbaycan, Bahreyn, Bangladeş, Bosna Hersek, Gürcistan, İngiltere, İtalya, Katar, Kazakistan, Kosova, Macaristan, Makedonya, Moğolistan, Özbekistan, Pakistan, Romanya, Slovakya ve Suudi Arabistan’dan birlik ve unsurların katılacağı tatbikat öncesi Doğanbey Atışlı Tatbikat Bölgesi'nde açılan sergide bulunan mühimmat ve araçlar, Türkiye’nin bu konudaki başarısını ortaya koydu.

Umman’a ihraç ediliyor

35 firmanın katıldığı sergide Umman’a ihraç edilen ‘Pars III’ taktik tekerlekli zırhlı araç da sergilendi. Adını bir zamanlar Anadolu’da yaşayan sessiz, çevik ve yırtıcı bir leopar türünden alan ‘Pars III’, benzersiz özellikleriyle kullanıcısına büyük avantajlar sağlıyor. Umman ile yapılan yaklaşık 550 milyon dolarlık anlaşmanın yanı sıra, Suudi Arabistan’a da 1 milyar dolarlık ihracat yaptıklarını anlatan FNSS Halkla İlişkiler ve Tanıtım Birimi Müdürü Cem Altınışık, Malezya’ya da araç ihraç ettiklerini söyledi.

Makina ve Kimya Endüstrisi (MKE) Silah ve Projeler Müdürü İbrahim Şahin de MPT-76'nin (milli piyade tüfeği) 16 bin adet üretilip teslim edildiğini ifade ederek, “MPT-55'de Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık korumalarında kullanılmaya başlandı, teslimatları da yapılıyor” diye konuştu.

“Bayraktar TSK’nın göz bebeği”

Bayraktar İnsansız Hava Aracı’nın (İHA) Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) göz bebeği olduğunu kaydeden Bayraktar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Efes-2018 Tatbikatı'na 3 İHA ile katılacaklarını kaydederek, bu yıl ilk defa silahlı İHA’larla atışlar yapacaklarını açıkladı.

Ali Gözeten - Halil Karahan