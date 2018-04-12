Türk Savunma Sanayi’nin en büyük projesi olan denizde ikmal gemisi, ilk seyrine çıktı

Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş.’nin ana yüklenici olduğu Denizde İkmal Gemisi ‘PNS MOAWIN’, Pakistan Savunma Üretim Bakanlığı tarafından Pakistan Deniz Kuvvetleri’nin ihtiyacının karşılanmasına yönelik olarak Karaçi Tersanesi’nde inşa edildi. STM tarafından sağlanan dizayn, üretim veri paketi ve teknik destek ile sınıfının ilk gemisi ve yeni bir tasarım olmasına rağmen başarı ile inşa edilen gemi, seyir tecrübeleri kapsamında Karaçi Limanı’ndan 31 Mart 2018 günü Hint Okyanusu’na ulaştı.



Askeri gemi alanında Türkiye’nin en büyük ihracatı

Askeri gemi alanında Türkiye’nin tek kalemde en büyük ihracatı olan Pakistan Denizde İkmal Gemisi, dost ve kardeş iki ülke arasında askeri işbirliğini geliştiren en özgün milli projelerinden biri olarak tarihe geçti. Bu projede elde edinilen başarı STM’nin, Pakistan’da Agosta 90B Denizaltıları Modernizasyon Projesini almasına etki eden önemli faktörlerden biri oldu.

Denizde İkmal Gemisi’nin ilk seyir tecrübesine, Pakistanlı tersane ve gemi personelinin yanı sıra 30 STM çalışanı ve STM’nin alt yüklenicisi olan Türk firmalarının temsilcileri de katıldı.

Seyir tecrübelerine 4-5 Nisan tarihlerinde de devam eden PNS MOAWIN’in gece periyodunu kapsayan bu seyrinde kritik sistemlerinin testleri yapıldı. Beklenenin üzerinde bir performans sergileyen PNS MOAWIN testleri başarı ile tamamlayarak Karaçi Limanına döndü. Seyir tecrübelerine devam edecek olan Denizde İkmal Gemisi, testlerden alınan başarılı sonuçlar ile Pakistan ve Türk Savunma Sanayi işbirliği açısından gurur kaynağı oldu.

Pakistan Denizde İkmal Gemisi Projesinde, Pakistan Deniz Kuvvetleri ve Karaçi Tersanesi personelinin özverili çalışmaları ve yüksek işbirliği motivasyonunun projenin başarısında önemli rol oynadığı gözlenmiştir.



Denizde İkmal Gemisi



* Pakistan Deniz Kuvvetleri harekat ihtiyaçlarına uygun olarak STM ve Pakistan Deniz Kuvvetleri ile birlikte geliştirilen ve sınıfının ilki olan Denizde İkmal Gemisi; 16.400 ton ağırlığında ve yaklaşık 158 metre boyunda, iki adet dizel motor ile sevk edilen iki adet kanat açısı ayarlanabilir pervane ile saatte 20 deniz mili sürat yapabilecek özelliktedir. Geminin elektrik güç ihtiyacı dört adet dizel jeneratör ile sağlanmaktadır.

* Gemi, sahip olduğu Denizde İkmal Sistemi (RAS/FAS) ile seyir esnasında Pakistan Deniz Kuvvetleri’nin muharip/yardımcı unsurlarına denizde yakıt/su ve cephane gibi kritik malzemeleri transfer ederek destek sağlayacak ve dolayısıyla harekat kabiliyetini misli ile arttıracaktır.

* Sahip olduğu hangar ve platform sayesinde helikopter konuşlandırma, gece ve gündüz helikopter harekâtı yapabilme kabiliyetine de sahip olan gemide ayrıca kapsamlı bir revir de bulunmaktadır.

* Geminin inşa malzeme paketinin önemli bir kısmı MİLGEM projesinde yer alan yerli gemi inşa yan sanayi firmaları tarafından sağlanmıştır.

Savunma sanayiine mühendislik, teknoloji ve danışmanlık alanlarında çeyrek asırdan uzun bir süredir hizmet veren STM ise, bugün sahip olduğu temel kabiliyet ve teknolojilerini askeri deniz platformlarından uydu çalışmalarına, siber güvenlikten büyük veri analitiği ve yapay zekâ uygulamalarına varan stratejik alanlarda kullanarak Türkiye’nin ve dost ülkelerin ihtiyacı olan kritik alanlarda çalışmalar yürütmektedir.