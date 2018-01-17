Türk Silahlı Kuvvetleri sınırdaki tank birliklerine takviye yapıyor

Terör örgütü PKK ve YPG'nin yoğun olarak bulunduğu Suriye’deki Afrin bölgesi için, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Mardin, Hatay ve Kilis bölgesine çok sayıda zırhlı araç ve tank sevkiyatı yapıyor. Bu araçlar için gerekli personellerin de bölgeye sevkıyatı sürüyor.

Mardin’deki bir mekanize birliğinde çekilen görüntüler, hareketliliği göz önüne serdi. Alkışlar içerisinde, birliğe otobüslerle gelen tank personeli büyük coşku ile karşılandı.

Öte yandan, Hatay’ın Havsa ilçesi yakınlarındaki üs noktasına da çok sayıda yeni tank getirilmesi dikkat çekti. Tank personeli takviyesi de yapıldı. Mardin’deki birlikte karşılanan tank birliğinin askerleri sınırda hazır tutulan araçları kullanacak.

Abdulkerim Kantarcıoğlu