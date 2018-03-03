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Türk Silahlı Kuvvetleri son yılların en büyük sevkıyatını gerçekleştirdi

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye’nin Afrin kırsalına son yılların tek seferdeki en büyük sevkıyatı gerçekleştirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri son yılların en büyük sevkıyatını gerçekleştirdi

03 Mart 2018 14:33

Doğu illerinden yola çıkan 100’ü aşkın fırtına obüs, tank, zırhlı personel taşıyıcı, mühimmat ve topçu bataryaları Kilis’e geldi. Vatandaşların yoğun sevgi gösterisi altında askeri konvoy 5 kilometrelik yolu 1 saatte kat edebildi. Türk Silahlı Kuvvetleri tek seferde en büyük sevkıyatını Kilis üzerinden Afrin bölgesine yaparken, vatandaşların sevgi gösterilerine askerler de korna çalarak yanıt verdi. Bazı vatandaşlar, askerlere Türk bayrakları verdi.  

Mehmet Ali Dağ - Murat Ergin - Abdülkadir Güneş
 

 

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