Türk şirket Avrupa’ya açıldı

'Bugünün ofis yaşamı, bugünün tasarımı' sloganıyla faaliyet gösteren Tuna Ofis, uluslararası pazarlarda büyüme hedefi doğrultusunda, Hollanda’nın Rotterdam şehrinde showroom açtığını duyurdu. Tasarıma ve mimariye önem veren şirket, yeni yatırımını da bu doğrultuda yaparak UNES-CO’nun Dünya Mirası listesinde yer alan Van Nelle’i tercih etti. Alınan bilgiye göre iç mekanları showroom ve ofis olarak yenilenen Rotterdam’daki eski tütün fabrikasında hizmete giren showroom, ofis mobilyalarında uzmanlaşan Tuna’nın ergonomi ve fonksiyon konusundaki birikiminin yanı sıra, geniş ürün yelpazesini Avrupa’nın hizmetine sunacak.

Sektöründe yaklaşık yarım asrı geride bırakan şirket, geçtiğimiz yıl Suudi Arabistan’ın Riyad şehrine yaptığı yurt dışı yatırımlarının devamını, Benelüks ülkelerine hitap eden Rotterdam showroomu’yla sürdürüyor. Şirket, yakın zamanda İngiltere ve Fransa’da da showroom açmaya hazırlanıyor.

Güçlü bir Ar - Ge altyapısıyla yurt dışı yatırımlarını hızlandırdığını belirten Tuna Girsberger Genel Müdürü ve Tuna Ofis Satış ve Pazarlama Bölüm Başkanı G. Mehmet Arda, “Avrupa’nın en önemli merkezlerinden Hollanda’nın ardından; İngiltere ve Fransa pazarlarına yönelik çalışmalarımız hızla devam ediyor. Gelecek yıl için Avrupa ve Orta Doğu’daki fuarlarda da aktif olarak yer alacağız. Hedefimiz, üretimimizin yüzde 40’ını ihracat için kullanmak” dedi.

