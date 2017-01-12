İnternet üzerinden halk tarafından yapılan oylamalar Avrupa’nın birincilerini belirleyecek.

VSY Biotechnology de dahil olmak üzere, Ulusal Şampiyon seçilen diğer tüm Avrupalı firmaların videoları European Business Awards’ın web sitesinde yayınlanmaya başlandı. Yapılan oylama sonucunda Avrupa birincileri belirlenecek. Şirketin videosunu izlemek ve oylamada bulunmak için businessawardseurope.com web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Oy verme yöntemi:

businessawardseurope.com web sitesinde 'Vote For Thıs Entry' başlığı altında yer alan E-Mail kutucuğuna e- mail adresinizi giriniz ve oylama yapmak için 'Vote' (oylama) kutucuğunu tıklayınız. Kutucuğa yazdığınız E-posta adresinize oylama ile ilgili bir doğrulama mesajı gelecektir. E- posta adresinizi açarak, European Business Awards tarafından size teyit amacıyla gönderilen mailin içeriğindeki linki tıklamanız gerekmektedir. Bu linki tıkladığınızda oylamanız geçerli olacaktır.

Ocak 2016’nın ikinci haftası başlayan oylama 7 hafta boyunca devam edecek.