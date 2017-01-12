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Türk şirketi Avrupalı firmalarla yarışıyor, Türk halkının oylarını bekliyor

Avrupa’nın en iyi şirketlerinin belirlendiği European Business Awards Yarışması’nın ‘The ELITE Award’ etabının 2016 Yılının Büyüme Stratejisi Kategorisi’nde Türkiye’nin Ulusal Şampiyonu seçilen VSY Biotechnology, yarışmanın ikinci aşamasında diğer ülkelerin ulusal şampiyonlarıyla yarışıyor.

Türk şirketi Avrupalı firmalarla yarışıyor, Türk halkının oylarını bekliyor

12 Ocak 2017 16:43

İnternet üzerinden halk tarafından yapılan oylamalar Avrupa’nın birincilerini belirleyecek.

VSY Biotechnology de dahil olmak üzere, Ulusal Şampiyon seçilen diğer tüm Avrupalı firmaların videoları European Business Awards’ın web sitesinde yayınlanmaya başlandı. Yapılan oylama sonucunda Avrupa birincileri belirlenecek. Şirketin videosunu izlemek ve oylamada bulunmak için businessawardseurope.com web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Oy verme yöntemi:

businessawardseurope.com web sitesinde 'Vote For Thıs Entry' başlığı altında yer alan E-Mail kutucuğuna e- mail adresinizi giriniz ve oylama yapmak için 'Vote' (oylama) kutucuğunu tıklayınız. Kutucuğa yazdığınız E-posta adresinize oylama ile ilgili bir doğrulama mesajı gelecektir. E- posta adresinizi açarak, European Business Awards tarafından size teyit amacıyla gönderilen mailin içeriğindeki linki tıklamanız gerekmektedir. Bu linki tıkladığınızda oylamanız geçerli olacaktır.

Ocak 2016’nın ikinci haftası başlayan oylama 7 hafta boyunca devam edecek. 


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