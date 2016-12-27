Cumhurbaşkanı Erdoğan'nın Afrika'ya yatırım yapılması konusundaki çağrısı üzerine Türk firmalar harekete geçti. Türkiye'nin büyük gruplarından Eren Holding, Kamerun'un Sanayi ve Ticaret merkezi Douala kentinde çimento fabrikası açılışını gerçekleştirdi. Açılan fabrika ülkenin 4'üncü çimento fabrikası oldu. 30 milyon euroluk yatırımla ile iki ülke arasında ticaret hacminin arttırılması planlanıyor.

30 milyon euroluk yatırım tutarı bulunan fabrikanın açılışını ise Kamerun Başbakanı Philemon Yang yaptı. 16 Aralık’ta gerçekleştirilen görkemli açılış törenine Türkiye’nin Yaounde Büyükelçisi Murat Ülkü, Kamerun Sanayi, Madencilik ve Teknoloji Bakanı Ernest Gbwaboubou ve Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Eren katıldı. Fabrikanın üç türde çimento üretmesi bekleniyor.

600 bin ton üretim yapması hedeflenen Türk çimento fabrikasının, Kamerun'daki yaklaşık olarak yıllık çimento üretimini 4.3 milyon tona çıkarması bekleniyor. Orta Afrika'daki en büyük ekonomiye ev sahipliği yapan Kamerun hükümetinin planı, ülkenin orta gelirli bir statüye ulaşmasını sağlamak.

Yıllık 600 bin ton kapasiteye sahip fabrikanın açılış töreninde konuşan Kamerun Başbakanı Yang,"Kamerun Devlet Başkanı Paul Biya adına çimento fabrikası açılışını gerçekleştiriyoruz" dedi.

Kamerun'daki Medcem Fabrikasının Genel Müdürü Taha Özbey fabrikanın, iki ülkenin samimi diplomatik ilişkilerinin bir neticesi olarak kendini gösterdiğini dile getirerek, "Bu başarılı proje Türkiye ve Kamerun arasındaki samimi dostluğun ve işbirliğinin bir sonucudur. Bu projeyi bitirmenin gururunu yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.