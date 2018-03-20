Türk siyasetinden bir yıldız kaydı

28 Şubat sürecindeki duruşuyla milletin sevgisini kazanan eski bakanlardan Hasan Celal Güzel tedavi gördüğü Ankara Güven Hastanesinde 73 yaşında vefat etti. Fizik tedavi için bulunduğu Denizli’nin Pamukkale ilçesindeki bir termal tesiste rahatsızlanan Güzel önceki gün ambulans helikopterle Ankara’ya sevk edilerek tedavi altına alınmıştı. Güzel, kronik böbrek yetmezliği ve ileri evre kalp yetmezliğinden dün sabah saat 6.15’te hayata gözlerini yumdu. Güzel’in vefatı nedeniyle bazı bakanların da araların da bulunduğu çok sayıda isim yakınlarına başsağlığı dileklerini iletmek üzere hastaneye geldi. Hasan Celal Güzel için bugün Türkiye Büyük Millet Meclisinde devlet töreni düzenlenecek. Güzel’in cenazesi, Hacı Bayram Camii’nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Gölbaşı Mezarlığı’nda defnedilecek.

2 BAKANLIKTA GÖREV YAPTI

1945 yılında Gaziantep’te doğan Hasan Celâl Güzel, 38 yaşında Türkiye’nin en genç Başbakanlık müsteşarı unvanını aldı. 24 Ocak 1980’de Özal hükümetinde ekonomik istikrar tedbirlerinin alınmasında önemli bir rol oynayan Güzel, 1986 yılında Anavatan Partisi’nden Gaziantep milletvekili olarak TBMM’ye girdi. Güzel, Turgut Özal hükümetinde Devlet Bakanı ve Hükümet Sözcüsü olarak görev aldı, 1987 yılı genel seçimlerinde yeniden milletvekili seçildi. Seçimlerden sonra Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlığı yapan Güzel, ayrıca 1986-1989 yılları arasında Dışişleri Bakan Vekilliği görevinde bulundu. Güzel, 1989 yılında yapılan ANAP Olağanüstü Kongresi’nde parti genel başkanlığı ve başbakanlık için adaylığını koydu fakat seçilemedi. 1992’de Yeniden Doğuş Partisi’ni (YDP) kuran ve Genel Başkan olan Güzel, daha sonra Yeni Türkiye Stratejik Araştırma Merkezi’ni kurdu ve “Yeni Türkiye” isimli 2 aylık akademik dergiyi yayınlamaya başladı. Güzel, 2015 yılında “Yeni Türkiye” marşının güfte ve bestecisiydi. Kendi bildiğinden şaşmayan karakteri ile “Tank Hasan” lakabını alan Güzel’in bu tavrı, 1999 yılında cezaevine girerken yaptığı, “Ömrümün sonuna kadar cezaevinde kalacağımı bilsem aynı görüşlerimi daha net bir şekilde ifade etmeye devam edeceğim, kimseden korkum yok” açıklamasına da yansıdı.

BÇG’YE KARŞI DÇG’Yİ KURDU

28 Şubat 1997 darbesinde Meclis’te sandalyesi bulunmayan YDP’nin Genel Başkanı olan Hasan Celal Güzel, siyasi bakımdan gücü olmamasına karşın darbecilere karşı kararlı bir mücadele verdi. Güzel, 28 Şubat’taki Milli Güvenlik Kurulu kararlarından 5 ay sonra 28 Temmuz 1997’de beş klasörle birlikte darbeciler hakkında suç duyurusunda bulundu. 28 Şubat 1997 tarihli Milli Güvenlik Kurulu kararlarının uygulanıp uygulanmadığını denetim amacıyla kurulan Batı Çalışma Grubuna karşı Demokrasi Çalışma Grubu’nu kuran Güzel, 3 buçuk yılda 500 bin kilometre yol yaptı, bin 276 konferans verdi, 10 binin üzerinde konuşma yaptı ve 28 Şubat darbesinin haksızlığını anlattı. Hakkında 28 Şubat sürecinde dönemin Ağır Ceza Mahkemesi ve Devlet Güvenlik Mahkemesi’nde çok sayıda dava açılan Güzel, duruşmaları tek takip ederek savunmasını geniş kitlelerle ile yaptı.

Kayseri’de yapılan insan hakları mitinginde, eski bir Milli Eğitim Bakanı olarak başörtülü kızların haklarını savunan Güzel, “Biz iktidara gelirsek, bunun hesabını soracağız sizden” dediği için “halkı isyana teşvik”ten Türk Ceza Kanunu’nun 312. maddesi gereğince 4 ay 26 gün hapse mahkum oldu.

HASAN CELAL GÜZEL YILI

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, milletin her ferdinin Hasan Celal Güzel’i özellikle 28 Şubat sürecindeki dik duruşuyla hatırlayacağını dile getirerek, 2018 yılını ‘Hasan Celal Güzel Kültür Yılı’ olarak ilan ettiklerini açıkladı.