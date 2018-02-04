Türk Tabipler Birliği’ni özür dilemeye davet etti

Türk Tabipler Birliği'nin açıklamasına bir tepki de Kafa Yüz ve Rekonstrüktif Cerrahi Vakfı'ndan geldi. Vakıf Başkanı Dr.Halil İbrahim Özkuş, “Zeytin Dalı Harekatı'nı hedef alan mesnetsiz açıklamaları nedeniyle Türk Tabipleri Birliği (TTB) Yönetim Kurulu'nu kınayarak, Türkiye Cumhuriyeti’ne ve ideallerine bağlı hekimler olarak bu açıklamaların kendilerini bağlamadığını ifade etti.

Türk Tabipler Birliği’nin özür dilemeye davet eden Kafa Yüz ve Rekonstrüktif Cerrahi Vakfı Başkanı Dr. Halil İbrahim Özkuş yaptığı açıklamada “Yaşam amacı insanları yaşatmak olan bunun için namusu ve şerefi üzerine yemin eden hekimlerin savaş istedikleri tatbiki düşünülemez ancak konu vatan toprağı olunca hekimlerde ölmesini bilecek kadar onurlu ve şereflidirler. Bunun en güzel örneği Çanakkale Savaşı'nda şehit olan hekimlerimizdir. Yıllardır hekimlerin gerçek sorunlarına ilgisiz kalan Tabipler Birliği bu cemiyeti kendi siyasal görüşlerinin propaganda platformu olarak kullanan bir grubun elinde kalmıştır.

Bugünde bu siyasallaşmış yapının düşünceleri sanki tüm hekimlere aitmiş gibi Türk Tabipler Birliği başlığı altında sunulmuştur. Asıl amacı hekim sorunlarına çözüm üretmek ve hekimin topluma karşı entelektüel sorumluluğu olması gereken Tabipler Birliği bunun yerine bir avuç siyasallaşmış hekim grubunun elinde oyuncak olmuştur. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı bir Türk hekimi olarak bu bildiriyi vatan için şehit olan tüm askerlerimizden özür dileyerek ve onları rahmetle anarak lanetlediğimi belirtmek isterim. Hekimler tabiki bir siyasi fikre sahip olacaklardır ancak siyasallaşmamalıdırlar düşüncesindeyim. Herhalde 600 bin kişinin ölümüne neden olan ABD’nin yaptığı savaş ve katliam değildi ki her zaman emperyalizme karşı olduğu fikrini savunan TTB, ABD’yi ve onun işbirlikçilerini kınamayı düşünemedi?” ifadelerine yer verdi.